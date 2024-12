Açık Havada Bahçe Keyfi

Bahar aylarının en güzel yanlarından biri de açık havada vakit geçirebilmek. Şehrin karmaşasından ağaçların gölgesine sığınmak, kuş cıvıltıları arasında kahvenizi yudumlamak, yeni lezzetler tatmak için illa çok uzaklara gitmenize gerek yok. İstanbul'da ve farklı şehirlerde açık havanın keyfini çıkarabileceğiniz bahçeli mekanlardan birkaçını sizler için seçtik.

HİDE ARNAVUTKÖY

Kuş cıvıltılarının eşlik ettiği huzur veren bir bahçede fırından yeni çıkmış lezzetler tatmak için Hide Arnavutköy'e uğramalısınız. Göz okşayan detaylarla süslü bahçesi adeta İstanbul içinde bir vaha olan bu mekan, dinlendirici bir kaçamak ya da rahatça çalışabilmek için iyi bir seçenek. Pazartesi günleri hariç saat 09.00-21.00 arası açık olan Hide Arnavutköy'ün bol seçenekli menüsü ise hem göze hem de mideye hitap ediyor.

Arnavutköy Mah. Dere Sok. No:8 Beşiktaş / İstanbul 0212 257 79 00

THE ALLİS

Ağaçlarla çevrili saklı bahçesine girdiğinizde huzur veren bir restoran The Allis. Şehrin en kalabalık yerlerinden birinde konumlanmasına rağmen sessiz ve sakin bir ambiyans arayanlar için ideal. Soho House İstanbul bünyesindeki The Glass Building'in içinde yer alan The Allis'te kuş cıvıltıları eşliğinde kahvaltınızı yapabilir, kahvenizi yudumlayabilir, hafif bir öğle yemeği yiyebilir, özel kokteyllerini tadabilirsiniz. Palazzo Corpi'yi de gören bahçesi hem arkadaş buluşmaları hem de iş toplantıları için harika bir seçenek.

Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. No:56 Beyoğlu / İstanbul 0212 377 71 00

AVLU RESTAURANT

Avlu Restaurant, Four Seasons Hotel Sultanahmet'in harika bir peyzajla süslenmiş bol çiçekli bahçesinin çevrelediği bir avluda misafirlerini ağırlıyor. Öyle hoş detaylarla süslü ki ilk adım attığınız anda hemen kalbinizi çalıveriyor, burada ne olsa yenir diye düşünüyorsunuz. Özenle hazırlanmış menüleri ise birbirinden leziz yiyeceklerle dolu. Kahvaltıdan akşam yemeğine uzanan servisleri saat 07.00'den 23.30'a kadar sürüyor. Yemek istemiyorum, sadece kahve içeceğim derseniz, o da mümkün. Kahvenizin yanında tatlı tercih ederseniz pastane bölümünden seçtiğiniz tatlıyı da avluya servis ediyorlar.

Tevkifhane Sok. No:1 Sultanahmet / İstanbul 0552 402 31 00

THE RED BALOON

Yeniköy'de ama adeta bir sahil kasabasındaymış gibi ağaçların altında yemek yiyebileceğiniz The Red Baloon da İstanbul'da nefes alacağınız yerler arasında. Müthiş zevkli tasarlanmış bu şirin restoran Akdeniz ve Ege ağırlıklı bir menü sunuyor. Mekanın mutfağında ise Michelin Genç Şef Ödülü'nü alan Ulaş Durmaz ve ekibi var. Nefis lezzetler tatmak ve bahçe keyfi yapmak isteyenler mutlaka uğramalı.

Yeniköy Mah. Güzelce Ali Paşa Cad. Salih Ağa Sok. No:5 Sarıyer / İstanbul 0532 434 34 95

IL CORTILE RISTORANTE PIZZERIA

1842'de bir Fransız ilkokulu olarak inşa edilen tarihi bir binanın avlusunda hizmet veriyor Il Cortile. Şimdilerde Ecole St Pierre Hotel adlı bir butik otele dönüştürülen bina, Galata'nın en güzel yapılarından. Avlusunu yeşilliklerle büyüleyici bir ortama dönüştüren restoranı ise şık ve ferah ambiyansıyla güneşli günlerde yolunuzu Galata'ya düşürtecek kadar hoş. Bir İtalyan restoranında tatmak isteyeceğiniz lezzetlerin en iyi örnekleri de menülerinde.

Bereketzade Mah. Galata Kulesi Sok. No:14 D:23 Beyoğlu / İstanbul 0212 244 26 74

AHALİ 279

Zekeriyaköy'ün sevilen mekanı Ahali 279, tam bir saklı cennet. Yemyeşil ağaçların altına dizilmiş masaları, aralara serpiştirilmiş rahat minderleriyle doğada keyif yapabileceğiniz bir mekan burası. Günün her öğünü için lezzetli seçenekler sunan menülerinin en sevilen kalemi ise kahvaltı. Temiz havanın ve iştah açan menülerinin tadını çıkarmak için bir gününüzü buraya ayırmanızda fayda var.

Uskumruköy Mah. Kilyos Cad. No:279 Sarıyer / İstanbul 0212 202 53 76

OD URLA

Zeytin ağaçlarının gölgesindeki masalarında lezzetin yanında huzuru da bulacağınız Od Urla, kurucusu ve şefi Osman Sezener'in mutfağından nefis tatlar deneyimleyebileceğiniz bir fine dining restoranı. Urla'nın en güzel bahçelerinden birinde konumlanan restoranda yakın köylerdeki çiftçilerin ürünlerinin yanı sıra kendi tarla ve bahçelerinin sebze, meyve ve zeytinyağları kullanılıyor. Menüsü mevsimin getirdikleriyle yenilenen Od Urla'nın havalar soğusa da bahçe manzarasından mahrum bırakmayan etrafı camlarla çevrili bir bölümü de mevcut.

Süt Pınarı Mevkii, 2018/9 Sokak No:28 Urla / İZMİR 0539 775 12 21

LOKANTA LEVAN

Rüzgarda sallanan asma yaprakları, güller ve kuş sesleri arasında birbirinden leziz yiyecekler tadabileceğiniz Lokanta Levan, Urla'nın Kuşçular köyünde misafirlerini ağırlıyor. Burası sevimli bir şef restoranı. Masalsı bahçesinin keyfini çıkartırken odun ateşinde pişen nefis pizzalarını, dana tandırlarını, tadını unutamayacağınız güveçlerini, mevsim balıklarıyla hazırladıkları iştah açan lezzetlerini de tatmayı unutmayın.

Kuşçular Mah. Kuşcular Cad. No:3 Urla / İZMİR 0232 754 58 54

BAĞARASI RESTAURANT

Ege ve Girit mutfağından leziz mezeler ve zeytinyağlılarla Bodrumlular'ın ve Bodrum'a yolu düşenlerin beğenisini kazanan Bağarası Restaurant, turunçgil ağaçları arasında hizmet veren sevimli bir mekan. Yıllardır kalitesini bozmayan restoranın en sevilen lezzetleri ise enginar dolması, zencefilli yaban mersinli bal kabağı kavurması, cibezli dolma, biberiye ve kekik eşliğinde tütsülenmiş levrek, yaprak ciğer ve denizden yeni çıkmış tazecik balıklar.

Bitez Mah. Pınarlı Cad. No:59 Bodrum / Muğla 0541 848 33 83

PAPER MOON BODRUM

Demirbükü Koyu'ndaki Bodrum Loft Hotel bünyesinde hizmet veren Paper Moon Bodrum da yemyeşil bir ortamda konumlanan tam bir keyif mekanı. Uzun yıllardır İstanbul Akmerkez'de imza lezzetlerini müdavimleriyle buluşturan Paper Moon, bu sefer de Ege'nin mavisiyle yeşilinin birbirine harmanlandığı bir bahçede misafirlerini ağırlıyor. Özenle hazırlanmış zengin menülerini böyle bir mekanda deneyimlemek ise lezzet deneyiminize ayrı bir hoşluk katıyor.

Gölköy Mah. 325. Sok. Bodrum / Muğla Bodrum Loft Hotel Bodrum / Muğla 0533 073 86 86

7 MEHMET

Antalya'nın en sevilen restoranları arasında yer alan 7 Mehmet, palmiye ve zeytin ağaçlarıyla çevrili, deniz manzaralı geniş bir bahçede konumlanıyor. Leziz menüsüyle ün salmış restoranın lezzet hikayesi ise 7 Mehmet lakaplı ustanın dört sandalyeli, bir masalı ufacık lokantasına uzanıyor. Mekanın mutfağında dedesinden kalma reçeteleri yeni tekniklerle harmanlayarak Akdeniz ve Türk mutfağından nefis tatlara imza atan Şef Mehmet Akdağ ve ekibi var. Yolunuz Antalya'ya düştüyse açık havada yemek keyfini tam anlamıyla yaşatan bu özel mekana uğramayı ihmal etmeyin.

Meltem Mah. Atatürk Kültür Parkı, Dumlupınar Bulvarı No:201 Muratpaşa / Antalya 444 07 07

DOĞA KIR LOKANTASI

Açık havanın tadını çıkarabileceğiniz bir diğer mekan ise Doğa Kır Lokantası. Bahçeköy Keşan'da konumlanan lokanta küçük bir aile işletmesi. Et ve meze ağırlıklı bir menü sunan Doğa Kır Lokantası özellikle satır köftesiyle ünlü. Edirne taraflarına yolu düşenler mutlaka uğrayıp taptaze lezzetlerinin tadına bakmalı.

GELİBOLU YOLU ÜZERİ 6.KM BAHÇEKÖY-KEŞAN / EDİRNE 0284 743 30 06

AYASOFYA MÜZE KAHVALTI CAFE

Trabzon'da Ayasofya Müzesi'ni gezdikten sonra hemen yanında hizmet veren Ayasofya Müze Kahvaltı Cafe'de bir mola verin. Denize nazır geniş bir bahçesi olan mekan, açık havanın tadını çıkarmak ve yorgunluk atmak için ideal. Menüleri ise hayli geniş. Burada yöresel lezzetleri de tadabilirsiniz, çay-kahve keyfi de yapabilirsiniz. Bol çeşitli kahvaltıları ise Trabzonlular'ın en sevdiği seçeneklerden.

Fatih Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:42 Ortahisar / Trabzon 0462 230 40 82

ADATEPE MARGU RESTAURANT

Adatepe'de orijinaline sadık kalarak restore edilmiş bir taş evin çiçekler ve zeytin ağaçlarıyla bezenmiş bahçesinde lezzetlerini sunan Adatepe Margu Restaurant, yolu Kazdağları'na düşenlerin uğraması gereken bir lezzet durağı. Mekana adım attığınızda şirin bahçesine vuruluyorsunuz önce. Risotto'dan kuzu sarmasına, dana bonfileden taze deniz balıklarına her damak tadına uygun seçenekler bulabileceğiniz restoranın menüsü ise hayli zengin. Bahçede uzun uzun oturarak yemeğinizi yedikten sonra bu keyfi kakuleli, anasonlu sütlaçlarını tadarak taçlandırmayı da unutmayın.

Köyiçi Mevkii Adatepe Köyü Yolu No:23 Adatepe-Ayvacık / Çanakkale 0531 900 95 32

BAREL BAĞ EVİ

Tekirdağ yöresinde yetişen doğal ürünlerle sağlıklı ve lezzetli bir menü sunan Barel Bağ Evi de açık havada olmanın keyfini iliklerinize kadar hissettiren bir mekan. Burada üzüm bağlarının arasında dolaşabilir, kahvaltı, öğle, akşam yemeği, tadım ve atıştırmalık menülerindeki gurme lezzetleri tadabilirsiniz. Organik yumurtalar, doğal reçeller, yaprak sarma, pişi, ev yapımı salça ve daha birçok çeşidin bulunduğu kahvaltıları ise gün boyu servis ediliyor.

Karaevli Köyü Derince Mevkii Süleymanpaşa / Tekirdağ 0545 322 18 04