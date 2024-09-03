Yazın Vazgeçilmez Lezzeti; Dondurma

MUA / İSTANBUL

Floransa'nın dondurma ustalarının geleneğini İstanbul'a taşımak için yola çıkan ve her gün taze, sağlıklı ve en kaliteli dondurmalar sunmayı hedefleyen Muà, Yeniköy'de küçük bir dükkanda başladığı yolculuğuna bugün İstanbul'da 9, Bursa'da ise 1 şube ile devam ediyor. Muà'nın özgün lezzeti ise krema yerine süt kaymağı kullanması ve kaliteli malzemelerle üretim yapmasından kaynaklanıyor. Özel olarak Lüleburgaz'dan getirilen taze süt ve meyveler, unutulmaz tatlar ortaya çıkarıyor. Mua'da dondurmanın yanı sıra sorbe ve gelato'da bulunuyor. Ayrıca mekan; patili dostlarınızı da unutmayıp, onlara özel yoğurt bazlı dondurmalar hazırlıyor.

SEREZ GURME DONDURMA / İSTANBUL

İstanbul Sahrayıcedit' de bulunan ilk dükkanıyla yolculuğuna başlayan Serez Gurme Dondurma; zengin dondurma seçenekleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Sütlü, yoğurtlu ve şekersiz gibi alternatifleriyle dikkat çekiyor. Serez Gurme Dondurma' nın yaratıcısı Serdar Kemahlı; Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan yerel üreticilerden temin ettiği malzemelerle hazırlıyor doğal dondurmalarını... Yüze 100 doğal içerikler ve yerel üreticilerle çalışarak doğal dondurma sunmayı prensip edinen Serez Gurme Dondurma, alerjik bünyesi olanlar için ise farklı içeriklerde eşsiz bir tat deneyimi sunuyor.

DONDURMA DÜKKANI / ANTALYA

Antalya'nın meşhur Dondurma Dükkanı, taze malzemelerle üretilen enfes dondurmalarıyla tanınıyor. Salepli, keçiboynuzlu, gazozlu, süt reçelli ve birbirinden ilginç meyvelerden dondurma yapan Dondurma Dükkanı; menüsünde 80 çeşit dondurma bulunan bir mekan. Menüsünün zenginliği kadar Antalya'nın farklı semtlerinde bulunan ferah ve şirin şubeleri ile de dikkat çekiyor.

KAYIMOĞLU DONDURMA / BURDUR

Babadan oğula geçen ve üç kuşaktır üretim yapan Kayımoğlu Dondurma günlük ve sadece mevsimine uygun dondurma yapıyor. Küçük ve eski usul esnaf anlayışıyla unutulmaz bir deneyim yaşatan Kayımoğlu Dondurma akılda unutulmaz bir yer ediniyor. İğde yaprağı, bal kabağı ve haşhaşla yapılan doğal dondurmaları ise en sevilenler arasında yer alıyor. Ayrıca mevsimine göre üretim yapıldığı için her gittiğinizde farklı çeşitte dondurmalarla karşılaşıyorsunuz. Yolunuz Burdur'a düşerse denemeden geçmemenizi öneririz.

BAYLAN / İSTANBUL

1923'den bu yana değişmeyen lezzet ve artan çeşitlilik ile İstanbul'un kent tarihinde özel bir yere sahip olan Baylan'da daha önce dondurma yemiş miydiniz? Tekirdağ' dan gelen taze sütle yapılan Baylan dondurmasının en önemli özelliği ise siz sipariş verdiğiniz anda hazırlanan külahlar...

NUR PASTANELERİ / ANTALYA

1968 yılında seyyar dondurma arabası ile başlayan hikaye, 1979 yılında ikinci kuşağa devrolmuş ve o günden bu günlere Nur Pastanesi adıyla gelmiştir. Nur Pastanesi birçok dondurma çeşidinin yanı sıra Antalya'nın Korkuteli ilçesinin keçi sütünden yapılan ve üretim aşamasında süt kaynatılırken kontrollü olarak yakılmasıyla yapılan meşhur yanıksı dondurmasını lezzet severlere sunmaktadır.

TEKİN USTA DONDURMA / MUĞLA

Keçi sütünden ve taze meyvelerle dondurmalarını hazırlayan Datça'nın en meşhur, özellikle yaz aylarında kapısında kuyruğu bitmeyen dondurmacısı Tekin Usta; Muğla, İstanbul, Aydın, Bursa ve Çeşme' de bulunan 14 şubesiyle farklı şehirlerde de hizmet veriyor. Unutulmaz tatlarıyla yaz kış deneyimleyebileceğiniz bir lezzet. Özellikle bal badem, bal kavun ve karadut dondurmalarını mutlaka denemenizi tavsiye ederiz.

AYHAN USTA / İZMİR

Keçi sütünden yaptığı dondurmalarıyla İzmir Tire'nin meşhur dondurmacısı Ayhan Usta, kendi elleriyle katkı maddesi kullanmadan günlük yaptığı taze dondurmalarıyla Tire'nin gözde dondurmacı haline geliyor. 78 yaşında olan ve 60 yıldır mesleğini devam ettiren Ayhan Usta'nın en sevilen dondurması damla sakızlı olanı. Eğer yolunuz Tire'ye düşerse tadına bakmadan geçmeyin.