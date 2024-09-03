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Yeme-İçme İstanbul Butik ve üretici peynirciler

Butik ve Üretici Peynirciler

Butik ve Üretici Peynirciler

Zekiler Gıda Pazarı

Uzunçarşı Caddesi, No: 13, Afyonkarahisar

0 272 215 15 71

Erzincan Mandıra

Alacaatlı Mahallesi, Alacaatlı Caddesi, No: 24, Çankaya, Ankara

0 312 266 24 24

Pales

Online satış yapan Pales'de tüm bölge peynirlerini bulabilirsiniz.

www.pales-sut.com

Mustafa Can Süt Ürünleri

Uzunçarşı Caddesi, No: 101, Antakya

0 326 213 29 86

Yardım Selçuk Gıda

Buğday Pazarı, No: 95, Hatay

0 326 215 23 99

Erdallar Süt Ürünleri

Sarıbeyler, Fevzi Çakmak Cad, No:76/A, Savaştepe, Balıkesir

0 266 552 13 47

Sarıbaş Mandıra

Atatürk Caddesi, No: 2, Burhaniye, Balıkesir

0 266 422 12 76

Cıngıloğlu Şarküteri

Atatürk Caddesi, Konacık, Bodrum

0 252 319 25 87

İnci Peynir

Yalıkavak Mahallesi, İslam Ömer Lütfi Caddesi, No: 20, Yalıkavak, Bodrum

0 252 385 33 19

Atadan Peynirci

Şevketiye Mahallesi, Kemalpaşa Caddesi, No: 12, Mustafakemalpaşa, Bursa

0 224 613 13 50

Ayanoğlu Mandırası

Çekirge Meydanı, Osmangazi, Bursa

0 224 236 61 34

Altınkılıç Mandırası

Camii Kebir Mahallesi, Esentepe Caddesi, No: 47, Ezine, Çanakkale

0 286 618 28 62

Çilli Tavuk Pazarı

Camii Kebir Mahallesi, Mareşal Fevzi Çakmak Sokak, No: 30, Düzce

0 380 524 52 71

Çobanoğulları Ticaret

Aşağı Mumcu Mahallesi, Pelit Meydanı Caddesi, No: 17, Yakutiye, Erzurum

0 442 233 18 05

Konya Mandırası

1138. Sokak, No: 10B, Yenişehir, İzmir

0232 433 00 15

Meşhur Peynircilik

Kemeraltı Çarşısı, 929. Sokak - Havra Sokak, No: 74, Konak, İzmir

0 232 484 39 07

Divle

Online satış yapan markanın özellikle Divle obruk peyniri tadı unutulmaz bir özelliğe sahip.

https://www.divleobrukpeyniri.com.tr

Koçulu Peynircilik

Artin-Göle Yolu, 47. Km, Boğatepe Köyü, Merkez, Kars

0 554 181 30 36

Ayvazoğlu Süt Ürünleri

Yusufpaşa Mahallesi, Aşık Şenlik Caddesi, No: 3, Kars

0 545 300 36 75

İkizler Mandırası

Karakaş, Kavaklı Yolu, No:3, Kırklareli, Merkez, Kırklareli

0 288 214 12 36

Madalı

Keçi sütü ile üretilen peynirler online olarak satılıyor.

www.madalikeciciftligi.com

İSTANBUL PEYNİR ADRESLERİ;

Comedus

Asmalımescit Mahallesi, Meşrutiyet Caddesi, No: 107, Beyoğlu

0 212 266 51 18

Asya Pazarı

Caddebostan Mahallesi, Bağdat Caddesi, No: 288, Kadıköy

0 216 350 82 70

Namlı Gurme

Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Mumhane Caddesi, Atilla İş Hanı, No: 6/A, Karaköy

0 212 293 68 80

Ecevitler

Caferağa, Güneşli Bahçe Sokak, No:14, Kadıköy

0 216 345 61 41

Şütte

Teşvikiye Caddesi, No:9, Teşvikiye

0 212 261 07 43

Nezih Gurme Market

Kazım Özalp Sokak, No:18, Şaşkınbakkal

0 216 302 67 35

Antre Gourmet

Bakraç Sokak, No: 14 B, Cihangir

0 212 244 90 61

Cankurtaran Gıda

Balık Pazarı Kapısı Sokak, Mısır Çarşısı İçi, No: 33, Eminönü

0 212 527 14 74

Yalovalı Kardeşler

Şehit Recep Koç Caddesi, No: 1/A, Büyükada

0 216 382 68 15

Eataly

Zorlu Center, Köprü Katı, Zincirlikuyu

0 212 336 66 00

Santral

Cevdet Paşa Caddesi, No: 57/D, Bebek

0 212 263 63 52

Gourmet Garage

Merkez Mahallesi, Efnan Sokağı, No:5, Çekmeköy

0 850 622 75 00

Karkas Çiftliği

Peynirler online olarak satılıyor.

https://karkasciftligi.com/iletisim/

Gözde Şarküteri

Güneşli Bahçe Sokak, No:8, Kadıköy

0 216 346 02 40

Sofra’da Bu Ay

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  • Yeni Yılın İlk Kahvaltı Tabakları
  • Muhteşem Ana Yemekler
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