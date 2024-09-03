Butik ve Üretici Peynirciler
Zekiler Gıda Pazarı
Uzunçarşı Caddesi, No: 13, Afyonkarahisar
0 272 215 15 71
Erzincan Mandıra
Alacaatlı Mahallesi, Alacaatlı Caddesi, No: 24, Çankaya, Ankara
0 312 266 24 24
Pales
Online satış yapan Pales'de tüm bölge peynirlerini bulabilirsiniz.
www.pales-sut.com
Mustafa Can Süt Ürünleri
Uzunçarşı Caddesi, No: 101, Antakya
0 326 213 29 86
Yardım Selçuk Gıda
Buğday Pazarı, No: 95, Hatay
0 326 215 23 99
Erdallar Süt Ürünleri
Sarıbeyler, Fevzi Çakmak Cad, No:76/A, Savaştepe, Balıkesir
0 266 552 13 47
Sarıbaş Mandıra
Atatürk Caddesi, No: 2, Burhaniye, Balıkesir
0 266 422 12 76
Cıngıloğlu Şarküteri
Atatürk Caddesi, Konacık, Bodrum
0 252 319 25 87
İnci Peynir
Yalıkavak Mahallesi, İslam Ömer Lütfi Caddesi, No: 20, Yalıkavak, Bodrum
0 252 385 33 19
Atadan Peynirci
Şevketiye Mahallesi, Kemalpaşa Caddesi, No: 12, Mustafakemalpaşa, Bursa
0 224 613 13 50
Ayanoğlu Mandırası
Çekirge Meydanı, Osmangazi, Bursa
0 224 236 61 34
Altınkılıç Mandırası
Camii Kebir Mahallesi, Esentepe Caddesi, No: 47, Ezine, Çanakkale
0 286 618 28 62
Çilli Tavuk Pazarı
Camii Kebir Mahallesi, Mareşal Fevzi Çakmak Sokak, No: 30, Düzce
0 380 524 52 71
Çobanoğulları Ticaret
Aşağı Mumcu Mahallesi, Pelit Meydanı Caddesi, No: 17, Yakutiye, Erzurum
0 442 233 18 05
Konya Mandırası
1138. Sokak, No: 10B, Yenişehir, İzmir
0232 433 00 15
Meşhur Peynircilik
Kemeraltı Çarşısı, 929. Sokak - Havra Sokak, No: 74, Konak, İzmir
0 232 484 39 07
Divle
Online satış yapan markanın özellikle Divle obruk peyniri tadı unutulmaz bir özelliğe sahip.
https://www.divleobrukpeyniri.com.tr
Koçulu Peynircilik
Artin-Göle Yolu, 47. Km, Boğatepe Köyü, Merkez, Kars
0 554 181 30 36
Ayvazoğlu Süt Ürünleri
Yusufpaşa Mahallesi, Aşık Şenlik Caddesi, No: 3, Kars
0 545 300 36 75
İkizler Mandırası
Karakaş, Kavaklı Yolu, No:3, Kırklareli, Merkez, Kırklareli
0 288 214 12 36
Madalı
Keçi sütü ile üretilen peynirler online olarak satılıyor.
www.madalikeciciftligi.com
İSTANBUL PEYNİR ADRESLERİ;
Comedus
Asmalımescit Mahallesi, Meşrutiyet Caddesi, No: 107, Beyoğlu
0 212 266 51 18
Asya Pazarı
Caddebostan Mahallesi, Bağdat Caddesi, No: 288, Kadıköy
0 216 350 82 70
Namlı Gurme
Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Mumhane Caddesi, Atilla İş Hanı, No: 6/A, Karaköy
0 212 293 68 80
Ecevitler
Caferağa, Güneşli Bahçe Sokak, No:14, Kadıköy
0 216 345 61 41
Şütte
Teşvikiye Caddesi, No:9, Teşvikiye
0 212 261 07 43
Nezih Gurme Market
Kazım Özalp Sokak, No:18, Şaşkınbakkal
0 216 302 67 35
Antre Gourmet
Bakraç Sokak, No: 14 B, Cihangir
0 212 244 90 61
Cankurtaran Gıda
Balık Pazarı Kapısı Sokak, Mısır Çarşısı İçi, No: 33, Eminönü
0 212 527 14 74
Yalovalı Kardeşler
Şehit Recep Koç Caddesi, No: 1/A, Büyükada
0 216 382 68 15
Eataly
Zorlu Center, Köprü Katı, Zincirlikuyu
0 212 336 66 00
Santral
Cevdet Paşa Caddesi, No: 57/D, Bebek
0 212 263 63 52
Gourmet Garage
Merkez Mahallesi, Efnan Sokağı, No:5, Çekmeköy
0 850 622 75 00
Karkas Çiftliği
Peynirler online olarak satılıyor.
https://karkasciftligi.com/iletisim/
Gözde Şarküteri
Güneşli Bahçe Sokak, No:8, Kadıköy
0 216 346 02 40
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