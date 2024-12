İSTANBUL’DA KEK VE PASTALAR YIYEBILECEĞINIZ VEGAN KAFELER

Ethique, Göztepe

Her şeyin bitki bazlı olduğu bir Fransız pastanesi düşünün! Kruvasandan makarona, kekten pastaya, artizan ekmeklerden çikolatalara… Göztepe'de bulunan Ethique'teki her şey hem göze hem de damağa hitap ediyor. Fransız ekolünden gelen Şef Aslı hanım her bir pastasını katman katman işleyerek adeta bir şaheser yaratıyor. Buranın aynı zamanda kruvasan ve artizan ekmeklerden oluşan sıcak menüsü de mevcut. Ethique, her gün 08.00 – 21.00 saatleri arasında açık.

CicoCebali, Caddebostan

Ebru Hanım'ın ellerinden çıkan bu pastalar öyle güzel görünüyor ki insan yemeye kıyamıyor. Pişmeyen (raw) pastalarında; bitkisel kremalarında yemiş, hurma, meyveler ve Hindistan cevizi sütü kullanıyorlar. Un ve yağ yerine çiğ yemişleri kullandıklarından; pastaları gluten ve ekstra yağ içermiyor. Üzerini de rengarenk taze meyvelerle süslüyorlar. Burada aynı zamanda kaju ve badem peyniri ile fermente kaju yoğurdunun tadına bakabilirsiniz. CicoCebali, pazar günü hariç 10.00 – 19.30 saatleri arasında açık.

Sisters & Harvest, Moda

Vegan yaşamı benimsedikten sonra aylarca pasta yiyememiştim çünkü etrafımda hiç seçenek yoktu. Uzun zamanın ardından beni pasta ile buluşturduğu için Sisters & Harvest'in ayrı bir yeri var. Burası her gün değişen bir menüye sahip, çok tatlı bir mekan. Çilekli pasta ve donut favorilerim arasında bulunuyor aynı zamanda tarçınlı çörek ve cupcake de leziz görünüyor. Sisters & Harvest, pazartesi günleri hariç 11.00 – 20.00 saatleri arasında açık.

Le Fika, Arnavutköy

Le Fika'yı ilk olarak Hindistan cevizi yoğurdu ile tanımıştım. Henüz gitme fırsatım olmadı ama Instagram sayfasında yer alan pasta ve keklerin her biri ayrı güzel görünüyor. Kurucusu Gözde hanımın inek sütü ve yumurta kullanmadan, tamamen bitkisel ürünlerle bunları yapabilmesi mutluluk verici. İlk fırsatta denemek istediklerim arasında cevizli elmalı tart, bounty cheesecake ve orman meyveli pastaları var. Le Fika, pazar ve pazartesi günleri hariç 11.00 – 18.00 saatleri arasında açık.

Sophie, Çengelköy

Çengelköy sahiline bakan Sophie, çok tatlı bir Fransız pastanesini andırıyor. Burada denediğim haşhaşlı kırmızı erikli kek ile orman meyveli pastayı çok beğendim. Sipariş üzerine yaptıkları butik pastaları da harika görünüyor. Aynı zamanda çorba, zeytinyağlı, bowl ve sıcak yemek seçenekleri mevcut. Sophie bu yıl itibariyle sadece hafta sonları 10.00 – 21.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Hafta içi ise yemek, tatlı ve ekmek atölyeleri düzenliyor.

Bake Veg, Yeldeğirmeni

Bake Veg ile ilk tanışmam geçtiğimiz yıl Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen vegan festivali ile olmuştu. Yıllar sonra sayelerinde ilk defa profiterol yemiştim! Şimdi ise listemde erikli tart, tarçınlı çörek ve ıslak kekleri var. Bunların yanı sıra zengin bir kahvaltı tabağı ve sıcak yemek menüsü sunuyor. Bake Veg, çarşamba ve perşembe günleri hariç 11.00 – 19.00 saatleri arasında açık.