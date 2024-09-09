Zeytinyağlı Taze Fasulye

Ardından doğranmış sarımsakları ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun. Rendelediğiniz veya doğradığınız domatesleri ekleyin, birkaç dakika pişirin.

Fasulyeleri tencereye ekleyin ve karıştırın. Tuzu ekleyin. 1 su bardağı suyu katıp karıştırın. Kayısıyı ekleyin.