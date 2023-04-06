Marul Sarma
Salatalarda kullanılan maruldan sarma yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, maruldan sarma nasıl yapılır? Tam ölçülü Marul Sarma tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Marulları yaprak yaprak ayırıp iyice yıkayıp süzün. Orta kısmındaki damarlı sert yerleri yırtmadan dikkatlice kesin. Her marul yaprağını kestikten sonra iki parça marul yaprağı elde edeceksiniz.
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2
Marul yapraklarının sert kısımlarını kestikten sona tuz serpip büyük bir süzgece alın. Böylece marul yaprakları tuzu içine çekip hafifçe yumuşayacaktır. İç malzemesi için dövme kırığı ve bulguru çukur bir kaba alın.
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3
Yoğurdu, rendelenmiş sarımsağı, tuzu, suyu ekleyip iyice karıştırın. Ayrı bir tavada sadeyağı eritip baharatları kavurun. Baharatlı yağı bulgurlu karışıma ekleyip tekrar karıştırın.
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4
En son tuzunu ilave edip tatlandırın. Marul yapraklarının içlerine birer tatlı kaşığı dolusu iç malzemesinden paylaştırın. Her marul yaprağını muska şeklinde katlayıp tabanı geniş ve düz tencereye gelişi güzel dizin.
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5
Sarmaların üzerini bir parmak geçecek kadar su ilave edin. Sarmaların üzerine sarma taşı veya ısıya dayanıklı düz bir tabak yerleştirin.
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6
Önce yüksek ısıda birkaç taşım pişirin. Sonra tencerenin kapağını kapatıp ocağın altını kısın. 30 dakika saat çok kısık ısıda pişirin. Sarmalar pişince ocaktan alın. 10 dakika dinlendirip, sıcak olarak servis yapın.
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