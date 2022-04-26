Baklalı Yaprak Sarma
Yaprak sarmasını daha önce bakla ile yapmadıysanız bu tarifi mutlaka deneyin. Farklı tarifiyle baklalı, koni yaprak sarma tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Asma yapraklarını sıcak su dolu bir kaba alın. Harç için pirinç ve 1 çay kaşığı tuzu derin bir kaseye aktarıp üzerini geçene kadar ılık su ekleyin ve kenarda bekletin.
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2
Baklaların dış kabuklarını ayıklayıp minik küpler halinde doğrayın. Yarım su bardağı zeytinyağı ve baklayı geniş bir tavaya alın. Orta ısıda 1-2 dakika kavurun.
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3
Pirincin suyunu süzüp bol suda yıkayın ve tavaya ekleyin. 1-2 dakika karıştırarak kavurun. Kıyılmış soğan, sarımsak, dereotu, maydanoz, limon kabuğu, 1 adet limonun suyu, karabiber ve tuz ekleyip karıştırın.
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4
Daha sonra ocaktan alın. Asma yapraklarının suyunu süzdürüp tek tek yıkayın ve süzgece alın. Geniş bir tencerenin tabanına 2-3 kat asma yaprağı ve yaprakların üzerine de 1 adet limonu dilimleyerek tek sıra halinde yerleştirin.
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5
1 adet asma yaprağını elinize alın. Sap bölümün alt tarafına 1 tatlı kaşığı tepeleme harçtan yerleştirin. Yaprağı sapın yanından başlayarak alta ve diğer tarafa doğru kapatarak sapın diğer tarafına dolayın.
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6
Düz zemin üzerinde koni şekli verin. Yaprak ve harç bitene kadar işlemi tekrarlayın. Saplarından 2 cm bırakarak fazlalığını makasla kesin. Tek sıra halinde aralarda boşluk bırakmadan tencereye yerleştirin.
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7
Üzerine zeytinyağı ve sıcak su gezdirip, ısıya dayanıklı bir tabak kapatın. Tencerenin kapağı kapalı olarak yaklaşık 40 dakika pişirin. Ocaktan alıp ılınana kadar tencerede dinlendirin. Soğuk veya ılık olarak servis yapın.
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