Taze Baklalı Enginar

Ege ve Akdeniz iklimlerinde yetişen enginar, mart ve temmuz aylarında sevenleriyle buluşuyor. Yetiştiği topraklarda organik madde biriktirerek verimliliği de artıran bu çiçek, hem beslenme için harika bir ürün, hem de çevresel ve ekonomik açıdan da çok verimli bir bitki.