Taze Baklalı Enginar
Ege ve Akdeniz iklimlerinde yetişen enginar, mart ve temmuz aylarında sevenleriyle buluşuyor. Yetiştiği topraklarda organik madde biriktirerek verimliliği de artıran bu çiçek, hem beslenme için harika bir ürün, hem de çevresel ve ekonomik açıdan da çok verimli bir bitki.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Soğanı yemeklik doğrayın. Bir tencereye zeytinyağını ilave edin ve soğanı ilave edip kavurun.
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2
Geniş bir kabın içine su doldurun. Unu ve limon suyunu içine ekleyip karıştırın. Baklaları bu suyun içine aktarın. Böylece baklalar kararmayacaktır.
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3
Soğan kavrulduktan sonra üzerine dörde böldüğünüz enginarları ve baklaları ekleyin. Şeker, tuz ve sıcak suyu da ekleyip yaklaşık 40 dakika kısık ateşte pişirin. Ilık ya da soğuk olarak servis yapın.
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