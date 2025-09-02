Yeşil Soslu Fırınlanmış Beyaz Kuşkonmaz
Fırınlanarak pişirilmiş taze kuşkonmazlar üzerindeki sosla yeni bir lezzet kazanıyor. Sağlıklı bir tarif arayanlar için Yeşil Soslu Fırınlanmış Beyaz Kuşkonmaz tarifimiz...
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Kuşkonmazların sert alt kısımlarını kesin. Hafif diri kalacak şekilde 2-3 dakika tuzlu suda haşlayın. Sıcak sudan çıkarıp buzlu suya alıp 5 dakika bekletin.
-
2
Fırın tepsisine yerleştirdiğiniz pişime kağıdının içine kuşkonmazları yerleştirin. Yanına kiraz domatesleri koyun. Üzerine zeytinyağı, tuz ve karabiber serpin. Pişirme kağıdını bohça gibi kapatın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 10-15 dakika pişirip çıkarın.
-
3
Sos için tüm malzemeleri blender'de pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin. Gerekirse kıvamı ayarlamak için 1-2 yemek kaşığı su ekleyebilirsiniz.
-
4
Servis tabağına fırınlanmış kuşkonmazları yerleştirin. Kiraz domatesleri yanına koyun. Üzerine yeşil sostan gezdirin. Mikro filizler ve taze otlarla süsleyerek servis yapın
