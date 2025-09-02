Tarif Ara
Yeşil Soslu Fırınlanmış Beyaz Kuşkonmaz

Yeşil Soslu Fırınlanmış Beyaz Kuşkonmaz
KOLAY 10 DAKİKA

Fırınlanarak pişirilmiş taze kuşkonmazlar üzerindeki sosla yeni bir lezzet kazanıyor. Sağlıklı bir tarif arayanlar için Yeşil Soslu Fırınlanmış Beyaz Kuşkonmaz tarifimiz...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kuşkonmazların sert alt kısımlarını kesin. Hafif diri kalacak şekilde 2-3 dakika tuzlu suda haşlayın. Sıcak sudan çıkarıp buzlu suya alıp 5 dakika bekletin.

  • 2

    Fırın tepsisine yerleştirdiğiniz pişime kağıdının içine kuşkonmazları yerleştirin. Yanına kiraz domatesleri koyun. Üzerine zeytinyağı, tuz ve karabiber serpin. Pişirme kağıdını bohça gibi kapatın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 10-15 dakika pişirip çıkarın.

  • 3

    Sos için tüm malzemeleri blender'de pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin. Gerekirse kıvamı ayarlamak için 1-2 yemek kaşığı su ekleyebilirsiniz.

  • 4

    Servis tabağına fırınlanmış kuşkonmazları yerleştirin. Kiraz domatesleri yanına koyun. Üzerine yeşil sostan gezdirin. Mikro filizler ve taze otlarla süsleyerek servis yapın

