Zeytinyağlı Yaprak Sarma

Üzüm yaprakları taze ise kaynar suda 3 dakika tutup çıkartın. Salamura ise tuzu gitsin diye suda 1-2 saat bekletin. Yumuşaması için 10 dakika kaynatın. Soğanları küp doğrayıp zeytinyağında pembeleştirin. Pirinci ilave edip, taneler beyazlaşana kadar kavurun. Üzerine salça ve kuş üzümü ekleyip kavurmayı sürdürün.