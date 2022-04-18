Zeytinyağlı Sarma

Soğan, 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve dolmalık fıstığı geniş bir tavaya alın. Soğan pembeleşip, fıstıklar renk değiştirene kadar kısık ısıda kavurun. Pirinç, tuz ve baharatları katın. Su ve kuş üzümünü ilave edin. Kaynayana kadar pişirin.