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Enginar Sarması

Enginar Sarması

Yaprak sarmasına yenilik getiren enginar sarması enginar sevenlere duyurulur bu lezzetli tarifi sizler için hazırladık

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Enginarların kararmasını önlemek için yarım limonla ovun ve yayvan bir kaba alın. Üzerlerini geçecek kadar su ekleyip kalan limonu içine sıkın ve bu şekilde beklemeye bırakın.

  • 2

    Diğer taraftan asma yapraklarını kaynayan suya atıp yumuşayana dek bekletin. Tencereden alıp soğuk suya atın. Fazla suyunu sıkın.

  • 3

    Soğan ve havuçları temizleyip halka doğrayın. Daha sonra düz bir tencerenin dibine yayın. Pirinci bir kaba alıp üzerini geçecek kadar kaynar su ekleyin.

  • 4

    Su soğuyana dek bekletip süzün. Üzerine kıyılmış taze soğan, dereotu, maydanoz, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. 6 adet asma yaprağını iç kısmı yukarı gelecek şekilde düz bir zemine yayın.

  • 5

    Üzerlerine 1'er adet enginar koyup, iç harcı paylaştırın. Asma yapraklarını malzemenin üzerin doğru toplayın. Kalan 6 adet asma yaprağını üzerlerine örtüp bohça şeklinde sarın.

  • 6

    Tenceredeki soğan ve havuç karışımının üzerine yerleştirin. Üzerlerine zeytinyağı ve limon suyu gezdirin. Bir buçuk su bardağı sıcak su ilave edin.

  • 7

    Kısık ateşte tencerenin kapağı kapalı olarak enginarlar yumuşayana dek pişirin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.

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