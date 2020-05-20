Enginar Sarması
Yaprak sarmasına yenilik getiren enginar sarması enginar sevenlere duyurulur bu lezzetli tarifi sizler için hazırladık
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Enginarların kararmasını önlemek için yarım limonla ovun ve yayvan bir kaba alın. Üzerlerini geçecek kadar su ekleyip kalan limonu içine sıkın ve bu şekilde beklemeye bırakın.
-
2
Diğer taraftan asma yapraklarını kaynayan suya atıp yumuşayana dek bekletin. Tencereden alıp soğuk suya atın. Fazla suyunu sıkın.
-
3
Soğan ve havuçları temizleyip halka doğrayın. Daha sonra düz bir tencerenin dibine yayın. Pirinci bir kaba alıp üzerini geçecek kadar kaynar su ekleyin.
-
4
Su soğuyana dek bekletip süzün. Üzerine kıyılmış taze soğan, dereotu, maydanoz, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. 6 adet asma yaprağını iç kısmı yukarı gelecek şekilde düz bir zemine yayın.
-
5
Üzerlerine 1'er adet enginar koyup, iç harcı paylaştırın. Asma yapraklarını malzemenin üzerin doğru toplayın. Kalan 6 adet asma yaprağını üzerlerine örtüp bohça şeklinde sarın.
-
6
Tenceredeki soğan ve havuç karışımının üzerine yerleştirin. Üzerlerine zeytinyağı ve limon suyu gezdirin. Bir buçuk su bardağı sıcak su ilave edin.
-
7
Kısık ateşte tencerenin kapağı kapalı olarak enginarlar yumuşayana dek pişirin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Zeynep Dinç'ten Limonlu Tarifler
- Ramazan'ın Baş Tacı Çorbalar
- Şef Bahtiyar Büyükduman'dan Sıra Dışı Tabaklar