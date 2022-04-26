Zeytinyağlı Cibes
Cibes, Ege Bölgesi'ne özgü oldukça sağlıklı bir ottur. Cibes otunu hem pişmiş halde hem de çiğ halde yiyebilirsiniz. Pişmiş halini yapmak isteyenler için zeytinyağlı cibes tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bir tencereye tuz ve suyu kaynatın. Cibesleri 2 veya 4 parçaya kesin. Kaynayan tuzlu suya cibesleri atın.
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2
Sap kısımları yumuşayana kadar haşlayın. Daha sonra soğuk suya batırıp çıkarın. Suyunu iyice süzdürün. Sos için zeytinyağı, dilimlenmiş sarımsak ve limon suyunu karıştırın.
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3
Cibesleri servis tabağına alın. Üzerlerine sos gezdirip servis yapın.
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