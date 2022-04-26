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Zeytinyağlı Cibes

Zeytinyağlı Cibes
KOLAY 10 DAKİKA

Cibes, Ege Bölgesi'ne özgü oldukça sağlıklı bir ottur. Cibes otunu hem pişmiş halde hem de çiğ halde yiyebilirsiniz. Pişmiş halini yapmak isteyenler için zeytinyağlı cibes tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Bir tencereye tuz ve suyu kaynatın. Cibesleri 2 veya 4 parçaya kesin. Kaynayan tuzlu suya cibesleri atın.

  • 2

    Sap kısımları yumuşayana kadar haşlayın. Daha sonra soğuk suya batırıp çıkarın. Suyunu iyice süzdürün. Sos için zeytinyağı, dilimlenmiş sarımsak ve limon suyunu karıştırın.

  • 3

    Cibesleri servis tabağına alın. Üzerlerine sos gezdirip servis yapın.

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