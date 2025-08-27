Zeytinyağlı Sarma
İncecik asma yapraklarına sarılan nefis iç harçla hazırlanan zeytinyağlı sarma hafif ve sağlıklı bir klasik Türk lezzeti sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Pirinci 4-5 kez yıkayıp suyunu iyice süzün. Kuş üzümünü ılık su dolu bir kaseye koyun. Asma yapraklarını yıkayın, kurutun ve açın.
-
2
Soğan, 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve dolmalık fıstığı geniş bir tavaya alın. Soğan pembeleşip, fıstıklar kavrulana kadar kısık ısıda kavurun.
-
3
Pirinç, tuz ve baharatları katın. Su ve kuş üzümünü ilave edin. Kaynayana kadar pişirin. Ocağın altını kısıp, suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Dolma tenceresinin tabanını kalan 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile yağlayın. Tabana birkaç asma yaprağı ve saplarını yerleştirin. Koruk ya da yeşil erik varsa sarmaların arasına yerleştirebilirsiniz.
-
4
1 adet asma yaprağını düz bir zemine yayın. Kalın sarma istiyorsanız 1 yemek kaşığı tepeleme, ince sarma istiyorsanız 1 tatlı kaşığı harcı yaprağın geniş tarafına yerleştirin. Sağ ve sol yaprakları üst üste geçecek şekilde ortaya katlayın. Sonra kendi tarafınızdan rulo şeklinde sıkıca sarın. Kalan malzemeyi de aynı şekilde hazırlayın. Sıkı bir şekilde tencereye dizin.
-
5
Üzerine limon dilimleri yerleştirin. Üzeri için kalan malzemeyi karıştırın ve tencerenin kenarlarından ilave edin. Tencereden daha küçük bir tabağı ters çevirip sarmaların üzerine yerleştirin. Kapağını kapatın ve pişmeye bırakın. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp, 20 dakika pişirin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.
