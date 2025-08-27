Zeytinyağlı Sarma

Pirinç, tuz ve baharatları katın. Su ve kuş üzümünü ilave edin. Kaynayana kadar pişirin. Ocağın altını kısıp, suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Dolma tenceresinin tabanını kalan 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile yağlayın. Tabana birkaç asma yaprağı ve saplarını yerleştirin. Koruk ya da yeşil erik varsa sarmaların arasına yerleştirebilirsiniz.