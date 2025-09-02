Tempuralı Kuşkonmaz

Kuşkonmazların alt kısmından 3-4 parmaklık sert bölümlerini kesin. Renk kaybetmemeleri için 1 litre suyu geniş bir tencereye alın. İçerisine tuzu ekleyip, kaynatın. Kuşkonmazları kaynayan tuzlu suya atıp 2-3 dakika haşlayın. Derin bir kabın içine 1 litre su ve buzu ekleyin. Haşlanan kuşkonmazları tencereden alıp, buzlu suya aktarıp (blench edin). 5 dakika bekletip, suyun içinden çıkarın. Tüm kuşkonmazlar bitene kadar aynı işlemi uygulayın. Bu işlem kuşkonmazların renginin korunmasını sağlayacak.