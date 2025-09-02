Tempuralı Kuşkonmaz
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Kuşkonmazların alt kısmından 3-4 parmaklık sert bölümlerini kesin. Renk kaybetmemeleri için 1 litre suyu geniş bir tencereye alın. İçerisine tuzu ekleyip, kaynatın. Kuşkonmazları kaynayan tuzlu suya atıp 2-3 dakika haşlayın. Derin bir kabın içine 1 litre su ve buzu ekleyin. Haşlanan kuşkonmazları tencereden alıp, buzlu suya aktarıp (blench edin). 5 dakika bekletip, suyun içinden çıkarın. Tüm kuşkonmazlar bitene kadar aynı işlemi uygulayın. Bu işlem kuşkonmazların renginin korunmasını sağlayacak.
-
2
Sos için kişniş tohumu hariç tüm malzemeleri bir kasede karıştırın. Servis tabağına alın. Üzerine kişniş tohumlarını serpiştirin.
-
3
Tempura için geniş bir kaba ekmek kırıntısı haricindeki tüm malzemeleri koyun. Malzemeler özleşene dek karıştırın. Kuşkonmazları bu karışıma bulayın. Ardından başka geniş bir kaba koyduğunuz ekmek kırıntısına bulayın.
-
4
Kızartmak için geniş bir tavaya zeytinyağını dökün. Orta ateşte ısınmaya bırakın. Sıcak tavaya tempuralı kuşkonmazları koyun. Önlü arkalı renk alıncaya dek pişirin. Servis tabağına alıp, yanında sos ile ılık olarak servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- İnci Bak’tan Kabak ve Patlıcanla Ezber Bozan Tarifler
- Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
- Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler