Gül Cibes Salatası
Ege mutfağının şifa dolu lezzetlerinden biri: Hafif ekşili tadı ve doğal aromasıyla sofraları renklendiren Gül Cibes Salatası!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kaynar suya bir tutam tuz ekleyin.
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2
Cibesleri yapraklarını nazikçe aralayarak bütün olarak yıkayın. Kök kısmından tutup ters şekilde kaynar suya batırarak 30 saniye bekletip soğuk suya alın.
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3
Blanşe edilmiş cibesleri süzüp elinizle gül şeklinde açın. Servis tabağına yerleştirin.
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4
Sos malzemelerini iyice karıştırın. Hazırladığınız bu sosu cibes yapraklarına gezdirin. Susam ve taze arapsaçı serpin. İzmir tulumu ile servis yapın.
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