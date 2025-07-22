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Gül Cibes Salatası

Gül Cibes Salatası
ORTA 15 DAKİKA

Ege mutfağının şifa dolu lezzetlerinden biri: Hafif ekşili tadı ve doğal aromasıyla sofraları renklendiren Gül Cibes Salatası!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kaynar suya bir tutam tuz ekleyin.

  • 2

    Cibesleri yapraklarını nazikçe aralayarak bütün olarak yıkayın. Kök kısmından tutup ters şekilde kaynar suya batırarak 30 saniye bekletip soğuk suya alın.

  • 3

    Blanşe edilmiş cibesleri süzüp elinizle gül şeklinde açın. Servis tabağına yerleştirin.

  • 4

    Sos malzemelerini iyice karıştırın. Hazırladığınız bu sosu cibes yapraklarına gezdirin. Susam ve taze arapsaçı serpin. İzmir tulumu ile servis yapın.

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