Kinoa'lı Ebegümeci Sarması
Sağlıklı ve lezzetli bir alternatif arıyorsanız, kinoa'lı ebegümeci sarması tam size göre! Ebegümeci yapraklarının ferahlatıcı tadı, protein kaynağı kinoa ile birleşerek hem besleyici hem de doyurucu bir lezzet sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Ebegümeci yapraklarını saplarından ayırın, derin cam bir kaba alın. Üzerine geçecek kadar sıcak su dökün ve 1-2 dakika sonra süzün. Kinoa'yı eşit oranda su ile haşlayın. Soğuyana kadar bekletin.
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2
Derin bir kapta kıymayı, salçaları, ezilmiş sarımsak, kıyılmış soğanı, baharatları, nar ekşisi ve zeytinyağını iyice karıştırın. Ebegümeci yapraklarını düz bir zeminde açın. İçlerine kıymalı harçtan birer kaşık pay edin. Sigara böreği gibi sarın. Yayvan tencereye dizin.
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3
Sos için küçük bir tencerede tüm malzemeyi 1-2 dakika karıştırarak pişirin. Ebegümecinin üzerine sostan gezdirin. Tencerenin kapağını kapatın. Kaynayana kadar pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağı kısıp 20 dakika daha pişirin. Sıcak olarak servis yapın
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