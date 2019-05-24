Favalı Portakallı Enginar
Hafif, sağlıklı ve besleyici favalı portakallı enginar tarifi
Malzemeler
Yapılışı
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1
Un, limon suyu, portakal suyu, zeytinyağı, kesme şeker ve tuzu karıştırın. Enginarları tencereye yerleştirip unlu sosu üzerlerine gezdirin.
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2
Soğanın kabuklarını temizleyip ikiye bölün ve tencereye ilave edin. Enginarlar yumuşayana kadar pişirin ve servis tabağına alın.
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3
Fava için kıyılmış soğanı zeytinyağında soteleyin. Bakla, kesme şeker, tuz ve su ilave edip, bakla yumuşayana dek pişirin. Varsa fazla suyunu süzüp blenderden geçirin. Enginarların üzerlerine pay edin ve portakal kabuğu ile süsleyip servis yapın.
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