Favalı Portakallı Enginar

Fava için kıyılmış soğanı zeytinyağında soteleyin. Bakla, kesme şeker, tuz ve su ilave edip, bakla yumuşayana dek pişirin. Varsa fazla suyunu süzüp blenderden geçirin. Enginarların üzerlerine pay edin ve portakal kabuğu ile süsleyip servis yapın.