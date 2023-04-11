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Zeytinyağlı Enginar

Zeytinyağlı Enginar
KOLAY 10 DAKİKA

Enginar, et ve sebze yemeklerinin yanında kendine yer buluyor. Ancak zeytinyağlı enginarın lezzeti ise bambaşka. Zeytiyağlı tarifler, her daim sofraların vazgeçilmezlerinden. Peki zeytinyağlı enginar nasıl yapılır? İşte zeytinyağlı ve enginar tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Enginarların üzerindeki sert yaprakları temizleyin. Uç kısımlarını kesip ikiye bölün. Ortalarındaki tüylü kısımları bir kaşık yardımı ile çıkarın.

  • 2

    Kararmalarını önlemek için yarım limonun suyunu üzerlerine sürün. Zeytinyağının yarısını tencereye alın ve kıyılmış soğanı kavurun.

  • 3

    Üzerine enginarları ekleyip yavaşça sosla harmanlayın. Kalan limon suyu, portakal suyu ve malzemenin yarısına gelecek kadar su ekleyin.

  • 4

    Tuzunu ayarlayın ve yumuşayana kadar pişirin. İrice kıyılmış dereotu ve kalan zeytinyağını ekleyin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.

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