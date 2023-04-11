Enginar, et ve sebze yemeklerinin yanında kendine yer buluyor. Ancak zeytinyağlı enginarın lezzeti ise bambaşka. Zeytiyağlı tarifler, her daim sofraların vazgeçilmezlerinden. Peki zeytinyağlı enginar nasıl yapılır? İşte zeytinyağlı ve enginar tarifi...