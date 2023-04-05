Pırasa Dolması

Kış mevsiminin en çok sevilen ve faydalı sebzelerinden olan pırasa, zeytinyağlı yemek ya da misler gibi bir börek yapıyor olsak da bu sefer dolma yapalım istedik. Sebzelerin etle birleştirmenin en keyifli yolu olan dolmayı pırasayla da yapabileceğinizi öğrendiğinize göre tarifimizi mutlaka denemelisiniz.