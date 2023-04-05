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Pırasa Dolması

Pırasa Dolması
KOLAY 15 DAKİKA

Kış mevsiminin en çok sevilen ve faydalı sebzelerinden olan pırasa, zeytinyağlı yemek ya da misler gibi bir börek yapıyor olsak da bu sefer dolma yapalım istedik. Sebzelerin etle birleştirmenin en keyifli yolu olan dolmayı pırasayla da yapabileceğinizi öğrendiğinize göre tarifimizi mutlaka denemelisiniz.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Pırasaların en üstte kalan kabuğunu çıkarıp yeşil yapraklarını ayırın. Beyaz kısımları yıkayıp 4 parmak kalınlığında kesin. Daha sonra bir tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyin.

  • 2

    Orta ateşte haşlayıp süzün. Bıçakla yarısını kesip katmanlara ayırın. İç harcı için kıymayı, bayat ekmek içini, yumurtayı, tuzu ve karabiberi bir kapta karıştırın.

  • 3

    Pırasaların içini hazırladığınız bu karışımdan doldurun. Dolmaları sırasıyla önce una sonra da yumurtaya bulayıp kızartın. Yağları süzülen pırasa dolmalarını bir tepsiye dizin.

  • 4

    Ayrı bir kapta et suyunu, salçayı ve tuzu karıştırarak bir sos elde edin. Hazırladığınız sosu dolmaların üzerine dökün. Kısık ısıda 10 dakika pişirip, sıcak olarak servis yapın.

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