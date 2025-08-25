Kuru Patlıcan Dolması
Güneşte kurutulmuş patlıcanların içi nefis harçla doldurularak hazırlanan kuru patlıcan dolması, geleneksel Adana mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri.
Malzemeler
Yapılışı
Patlıcanları kaynar suda 4 dakika haşlayıp kenara alın.
İç harcı için tüm malzemeyi karıştırın. Haşlanıp kenara alınan patlıcanları ağız kısmında 1 parmak boşluk kalacak şekilde harçla doldurun. Geniş bir tencereye dizin.
Sos için tüm sos malzemesini çırpıp dolmaların kenarlarından tencereye ilave edin. Bir adet tatlı tabağını ters çevirip patlıcanların üzerine oturtun.
Tencerenin kapağını kapatıp, kaynayana kadar harlı ateşte, kaynamaya başlayınca kısık ateşte 30 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
