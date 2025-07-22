Ege Otu Yatağında Izgara Mantar
Ege otlarının ferah aromasıyla buluşan ızgara mantar, doğallığın ve lezzetin tabağınızdaki hali: Ege Otu Yatağında Izgara Mantar!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Cibes ve arapsaçını yıkayıp temizleyin. Kaynar suda 30 saniye bekletip soğuk suya alarak blanşe edin. İyice süzdükten biraz tuz ve zeytinyağı ile tavada 5 dakika kavurun. Servis tabağına alın.
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2
Mantarları temizleyip saplarını kesin, içlerini çanak şeklinde hazırlayın.
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3
Tavada kısık ateşte suyunu çektirin. İçlerine peynir doldurup fırın tepsisine dizin.
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4
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında ve ızgara ayarında peynirler eriyene kadar pişirin.
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5
Mantarları fırından servis tabağına alın. Üzerlerine pul biberli zeytinyağı ile lezzetlendirdiğiniz ot pestosundan koyup hardal tohumu serpin. Arzuya göre taze pancar yaprakları ve taze soğan da ilave edebilirsiniz.
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