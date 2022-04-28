Ege Usulü Kabak Çiçeği Dolması
Ege ve Akdeniz’de sabahın erken saatlerinde toplanan kabak çiçeklerinden yapılan lezzetli bir tarif. Farklı sunumu ve iştah açan tarifiyle Ege Usulü Kabak Çiçeği Dolması tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
İç harcı için zeytinyağının yarısını tavada ısıtıp ince doğradığınız soğanları 3-4 dakika kavurun. Yıkayıp süzdüğünüz pirinci ekleyip 1-2 dakika daha kavurun. Dolmalık fıstığı, kuş üzümünü ve tuzu ekleyin. Biraz karıştırdıktan sonra üzerini örtecek kadar sıcak su ilave edin. Orta ısıda birkaç dakika pişirdikten sonra tencerenin kapağını kapatın ve ocağın altını kısın.
-
2
Pirinç hafif suyunu çekene dek yaklaşık 7-8 dakika pişirin. Ocaktan alıp kapağı açık kalacak şekilde soğumaya bırakın. En son kıyılmış yeşillikleri ilave edip harmanlayın. Kabak çiçeklerinin içindeki filizleri dikkatlice temizleyin. İç malzemeyi çiçeklerin yapraklarını zedelemeden ortasına doldurun. Dikkatlice yapraklarını bir araya getirip birleştirin. Dilerseniz tabanı asma yaprağı ile döşediğiniz tencereye sırt sırta gelecek şekilde dizin.
-
3
Dolmaların yarısına gelecek kadar içme suyunu ilave edin. Dolmaların üzerini kapatacak şekilde dolma taşı veya ısıya dayanıklı düz bir tabakla kapatın. Orta ısıda 3-4 dakika pişirin. Daha sonra ocağın altını kısıp 15-20 dakika pişirin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Zeynep Dinç'ten Limonlu Tarifler
- Ramazan'ın Baş Tacı Çorbalar
- Şef Bahtiyar Büyükduman'dan Sıra Dışı Tabaklar