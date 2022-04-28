Ege Usulü Kabak Çiçeği Dolması

İç harcı için zeytinyağının yarısını tavada ısıtıp ince doğradığınız soğanları 3-4 dakika kavurun. Yıkayıp süzdüğünüz pirinci ekleyip 1-2 dakika daha kavurun. Dolmalık fıstığı, kuş üzümünü ve tuzu ekleyin. Biraz karıştırdıktan sonra üzerini örtecek kadar sıcak su ilave edin. Orta ısıda birkaç dakika pişirdikten sonra tencerenin kapağını kapatın ve ocağın altını kısın.