Zeytinyağlı Taze Fasulye
Malzemeler
Yapılışı
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1
Fasulyeleri yıkayın, uçlarını kesin ve ortadan ikiye bölün. Soğanı yemeklik doğrayın. Sarımsakları ince doğrayın. Domatesleri rendeleyin veya küçük küpler halinde doğrayın. Geniş bir tencereye zeytinyağının yarısını koyun ve ısıtın. Isınan zeytinyağına soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
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2
Ardından doğranmış sarımsakları ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun. Rendelediğiniz veya doğradığınız domatesleri ekleyin, birkaç dakika pişirin.
Fasulyeleri tencereye ekleyin ve karıştırın. Tuzu ekleyin. 1 su bardağı suyu katıp karıştırın. Kayısıyı ekleyin.
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3
Tencerenin kapağını kapatın ve fasulyeler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Ara ara kontrol edip, gerekiyorsa su ekleyin. Yemeğinizi ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Üzerine kalan zeytinyağını gezdirin. Oda sıcaklığında soğutarak servis yapın.
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