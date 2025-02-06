Asma Yaprağında Sardalya Dolması
Deniz Lezzetlerini Sofranıza Taşıyan Asma Yaprağında Sardalya Dolması: Taptaze sardalyanın ve asma yaprağının enfes uyumuyla hazırlanan bu pratik tarif, sağlıklı ve doyurucu bir alternatif sunuyor. Adım adım açıklanan yöntemiyle, deniz ürünleri tutkunları için ideal, lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor!
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Sardalyaların kafalarını koparmadan kılçıklarını temizleyin. Asma yapraklarını ılık suda birkaç saat dinlendirip tuzunu alın. Suyunu süzüp saplarını temizleyin ve kağıt havlu üzerinde kurutun. Dolmalık fıstığı yapışmaz yüzeyli bir tavada yağsız olarak kavurun. Kuş üzümünü ılık suda 2-3 dakika dinlendirip suyunu süzün ve kenara alın.
-
2
Pişirme kağıdı ile kaplanmış orta boy bir fırın tepsisinin üzerine halka doğranmış limon dilimlerini dizin. Aralarına 4 adet biberiye dalını yerleştirin.
-
3
Bayat ekmek kırıntısı, kapari, zeytin, limon suyu, sarımsak, zeytinyağı, tuz, karabiber ve 1 dal biberiyenin yapraklarını blenderden geçirin. Bir kaseye alıp üzerine kuş üzümü ve dolmalık fıstık ilave edip karıştırın. Bu karışımı sardalyaların içlerine doldurun.
-
4
Her bir sardalyayı, kafaları dışarıda kalacak şekilde asma yapraklarına sarın. Fırın kabına pişirme kağıdı serip, limon dilimlerini dizin. Sarmaları limon dilimlerinin üzerine yerleştirin. Üzerine pişirme kağıdı kapatıp önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirin. Pişirme kağıdını alıp, yeniden fırınlayın ve üzerileri hafif kızarana dek pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
- Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
- 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar