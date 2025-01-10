İç Baklalı, Enginar Sarma

Asma yapraklarını sıcak su dolu bir kaba alın. Harç için pirinç ve 1 çay kaşığı tuzu derin bir kaseye aktarıp, üzerini geçene kadar ılık su ekleyin ve kenarda bekletin. Baklaların dış kabuklarını ayıklayıp minik küpler halinde doğrayın. Yarım su bardağı zeytinyağı ve baklayı geniş bir tavaya alın. Orta ısıda 1-2 dakika kavurun.