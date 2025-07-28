Asma Yaprağına Sarılı Enginar Dolması
Asma yaprağının eşsiz aromasıyla buluşan enginar dolması, Ege mutfağının en özel lezzetlerinden biri. Hem sağlıklı hem de hafif bu tarif, sofralarınıza şık bir dokunuş katacak.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Dolma için enginarların dış yapraklarını temizleyin, saplarını kesin. Ortasındaki tüylü kısmı kaşık yardımıyla çıkarın. Kararmaması için limonlu suda bekletin.
-
2
İç harcı için zeytinyağını tavaya alın. Kıyılmış soğanı ve sarımsağı ekleyerek kavurun. Dolmalık fıstıkları ilave edin 2-3 dakika kavurmaya devam edin.
-
3
Yıkanmış pirinci, kuş üzümünü ve baharatları ekleyerek karıştırın. Üzerine sıcak suyu ve limon suyunu dökün. Suyunu çekene kadar pişirin. Harcı ocaktan alın, soğumaya bırakın.
-
4
Enginarların içini hazırladığınız harçla doldurun. Asma yapraklarını düz bir zemine yayın. Her bir enginarı, yaprağın ortasına yerleştirin. Yaprağın kenarlarını içe doğru katlayarak enginarı tamamen sarın, ancak çok sıkı sarmamaya dikkat edin ki pişerken genişleyebilsin.
-
5
Dolmaları tencereye yerleştirin. Üzerine zeytinyağı ve limon suyunu gezdirin. Sıcak su ekleyin. Dolmaların üzerine düz bir tabak kapatın. Kısık ateşte 35-40 dakika pişirin. Tanelenmiş nar ve limon dilimleriyle süsleyerek servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- İnci Bak’tan kabak ve patlıcanla ezber bozan tarifler
- Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
- Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...ABONE OL