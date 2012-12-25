Tarif Ara
Öğünler Zeytinyağlılar Zeytinyağlı pırasa sarması

Zeytinyağlı Pırasa Sarması

Zeytinyağlı Pırasa Sarması
ORTA

İncecik sarılmış pırasalar, zeytinyağıyla buluşarak sofranıza eşsiz bir lezzet sunuyor!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Pırasaların yeşil kısımlarını kesip atın. Daha sonra bir buçuk karış uzunluğunda doğrayın. Her parçayı tam ortası na kadar, boydan boya yarın. Ancak tamamen kesmeyin.
  • 2
    Bol tuzlu suda haşlayıp, soğuk suya atın. Soğanları yemeklik doğrayın. Bir tencereye aldığınız zeytinyağında dolmalık fıstıkla birlikte rengi dönene dek kavurun.
  • 3
    Üzerine yıkanıp süzülmüş pirinci ekleyin. Birlikte 5 dakika kavurun. Salça, kuş üzümü, limon suyu, kesme şeker, tuz, karabiber, pul biber ve yarım su bardağı sıcak su ekleyin. Kapağını kapatıp çekene dek pişirin.
  • 4
    Kıyılmış maydanoz katıp karıştırın. Soğuk suda beklettiğiniz pırasaları katlarına ayırın. Uç kısımlarına iç harçtan koyup, muska böreği yapar gibi sarın. Tencereye dizin. Üzerine bir tabak kapatın. 1 su bardağı sıcak su ekleyin. Tuz serpin. Kısık ateşte 35-40 dakika pişirin.

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
  • 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Uzak Doğu Usulü Acılı Karnabahar
KOLAY 20 DAKİKA

Uzak Doğu Usulü Acılı Karnabahar

Kabak Çiçeği Dolması
ORTA

Kabak Çiçeği Dolması

İç Baklalı, Enginar Sarma
ZOR

İç Baklalı, Enginar Sarma

Zeytinyağlı Bamya
ORTA 40 DAKİKA

Zeytinyağlı Bamya