Zeytinyağlı Pırasa Sarması
İncecik sarılmış pırasalar, zeytinyağıyla buluşarak sofranıza eşsiz bir lezzet sunuyor!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Pırasaların yeşil kısımlarını kesip atın. Daha sonra bir buçuk karış uzunluğunda doğrayın. Her parçayı tam ortası na kadar, boydan boya yarın. Ancak tamamen kesmeyin.
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2
Bol tuzlu suda haşlayıp, soğuk suya atın. Soğanları yemeklik doğrayın. Bir tencereye aldığınız zeytinyağında dolmalık fıstıkla birlikte rengi dönene dek kavurun.
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3
Üzerine yıkanıp süzülmüş pirinci ekleyin. Birlikte 5 dakika kavurun. Salça, kuş üzümü, limon suyu, kesme şeker, tuz, karabiber, pul biber ve yarım su bardağı sıcak su ekleyin. Kapağını kapatıp çekene dek pişirin.
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4
Kıyılmış maydanoz katıp karıştırın. Soğuk suda beklettiğiniz pırasaları katlarına ayırın. Uç kısımlarına iç harçtan koyup, muska böreği yapar gibi sarın. Tencereye dizin. Üzerine bir tabak kapatın. 1 su bardağı sıcak su ekleyin. Tuz serpin. Kısık ateşte 35-40 dakika pişirin.
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