Girit Usulü Dolma

Pişirmek için sebze suyu ve zeytinyağını karıştırın. Tencerenin kenarından karışımı ilave edin. Tencerenin kapağını kapatın. Kaynayana kadar harlı, kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte ve pirinç yumuşayana kadar ara sıra kontrol ederek pişirin. Ocaktan alın. 10 dakika dinlendirin. Ilık olarak servis yapın.