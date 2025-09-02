Girit Usulü Dolma
Girit mutfağının hazinelerinden biri: Girit Usulü Dolma... Maria Ekmekçioğlu Sofra okurları için tam ölçüleriyle Girit Usulü Dolma tarifini paylaştı.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Kabak ve domateslerin üzerinden kapak kesin. Daha sonra kullanmak üzere kenara alın. Biberlerin üzerlerinden de kapak kesip kenara alın. Tohumlarını çıkarın. Başparmağınızı ıslatıp ara sıra tuza batırın ve kabak, domates, biberlerin içlerini hafif tuzlayın.
-
2
Taze soğanı kıyıp zeytinyağında soteleyin. Yıkanıp süzülmüş pirinci katıp birkaç çevirin. Kalan yeşillikleri elinizde küçük parçalara ayırıp ilave edin. Tuz ve karabiberi katıp karıştırın ve ocaktan alın.
-
3
Kabak, domates ve biberlerin içlerini, üzerlerinden biraz boşluk kalacak şekilde harçla doldurun. Üzerlerine kapaklarını kapatın. Tencereye yan yana yerleştirin.
-
4
Pişirmek için sebze suyu ve zeytinyağını karıştırın. Tencerenin kenarından karışımı ilave edin. Tencerenin kapağını kapatın. Kaynayana kadar harlı, kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte ve pirinç yumuşayana kadar ara sıra kontrol ederek pişirin. Ocaktan alın. 10 dakika dinlendirin. Ilık olarak servis yapın.
