Ege Otlu Pestolu Kabak Çiçekleri
Ege’nin taptaze otlarıyla hazırlanan, pestoyla lezzeti katlanan hafif ve zarif bir yaz mezesi: Otlu Pestolu Kabak Çiçekleri!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Pesto için tüm yeşillikleri iyice yıkayıp ayıklayın. İrice doğrayıp tüm malzemeyi robottan geçirin.
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2
Kabak çiçeklerini nazikçe yıkayıp saplarını ve orta tomurcuklarını temizleyin.
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3
Peynir ve cevizi karıştırıp iç harcı hazırlayın. Çiçeklerin içlerini doldurup hafifçe ağızlarını kapatın. Servis tabağının yarısına çiçekleri yarısına sosu koyun. Arzuya göre üzerlerine İzmir tulumu ufalayıp biraz bal gezdirebilirsiniz.
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