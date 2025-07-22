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Ege Otlu Pestolu Kabak Çiçekleri

Ege Otlu Pestolu Kabak Çiçekleri
ORTA 30 DAKİKA

Ege’nin taptaze otlarıyla hazırlanan, pestoyla lezzeti katlanan hafif ve zarif bir yaz mezesi: Otlu Pestolu Kabak Çiçekleri!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Pesto için tüm yeşillikleri iyice yıkayıp ayıklayın. İrice doğrayıp tüm malzemeyi robottan geçirin.
  • 2
    Kabak çiçeklerini nazikçe yıkayıp saplarını ve orta tomurcuklarını temizleyin.
  • 3
    Peynir ve cevizi karıştırıp iç harcı hazırlayın. Çiçeklerin içlerini doldurup hafifçe ağızlarını kapatın. Servis tabağının yarısına çiçekleri yarısına sosu koyun. Arzuya göre üzerlerine İzmir tulumu ufalayıp biraz bal gezdirebilirsiniz.

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