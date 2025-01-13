Izgara Kabak, Karamelize Şeftali
Sebze ile meyvenin tabaktaki ve damaktaki uyumuna en güzel örneklerden biri olan bu tarif sıcak veya ılık yiyebileceğiniz çok lezzetli bir alternatif…
Malzemeler
Yapılışı
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1
Elma dilimi şeklinde doğranmış kabağı zeytinyağı, tuz ve karabiberle marine edip ızgara yapın. Endivyeni yapraklarına ayırıp ızgara kabakları servis tabağına alın.
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2
Bir sos tavasına toz şekeri koyun. Üzerine yarım şeftalileri iç kısımları şekerin üzerinde olacak şekilde yerleştirip kısık ateşte ağzı kapalı olarak karamelize edin. Kaşıkla yenebilecek yumuşaklığa gelince servis tabağına alın. Yaban mersinlerini serpin. Sıcak veya ılık olarak servis yapın.
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