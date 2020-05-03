Cevizli Barbunya Pilaki

Öncelikle barbunyayı ayıklayın. Haşlayıp suyunu süzün. Zeytinyağını tencereye alın. Doğranmış soğan ve sarımsağı kavurun. Küp doğranmış havuç ve patatesi ekleyip, birkaç dakika çevirin. Barbunyayı da tencereye ekleyin. Doğranmış dometesi ilave edin. Domatesler iyice yumuşayınca, yeterli miktarda su, tuz ve kesme şeker katın. Barbunya pişince, tarçın ve ufalanmış ceviz ekleyip ılık servis yapın.