Asma Yapraklı Enginar Dolması
Bahar sofralarının vazgeçilmezi! Enginarın kalbi, zeytinyağlı dolma lezzetiyle buluştu, asma yaprağının dokunuşuyla lezzetine lezzet kattı.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Enginar çanaklarını limonla ovarak limonlu suda bekletin.
-
2
İnce kıyılmış 1 adet soğanı yarım çay bardağı zeytinyağında kavurun.
-
3
Pirinci ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Kuş üzümü, kesme şeker, tuz ve yarım çay bardağı suyu ilave ederek, pirinç suyunu çekene kadar pişirin.
-
4
Ocaktan aldıktan sonra ince kıyılmış maydanoz, karabiber ve nane ekleyerek karıştırın.
-
5
Asma yapraklarını kaynar suda 2–3 dakika haşlayıp süzün.
-
6
Geniş bir tabağa 3–4 yaprağı üst üste serin, ortasına bir enginar çanağını yerleştirin.
-
7
Enginarın içine harcın dörtte birini doldurun, ardından yapraklarla enginarı tamamen sarın.
-
8
Diğer enginarlar için de aynı işlemi tekrarlayın.
-
9
Tencerenin tabanına halka doğranmış 1 adet soğanı dizin. Üzerine dolmaları yerleştirin.
-
10
Üzeri için yarım limonun suyu, yarım çay bardağı zeytinyağı ve su tencereye ekleyin.
-
11
Kapağını kapatıp kısık ateşte yaklaşık 40–45 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.
