Asma Yapraklı Enginar Dolması

ORTA 30 DAKİKA

Bahar sofralarının vazgeçilmezi! Enginarın kalbi, zeytinyağlı dolma lezzetiyle buluştu, asma yaprağının dokunuşuyla lezzetine lezzet kattı.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Enginar çanaklarını limonla ovarak limonlu suda bekletin.

  • 2

    İnce kıyılmış 1 adet soğanı yarım çay bardağı zeytinyağında kavurun.

  • 3

    Pirinci ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Kuş üzümü, kesme şeker, tuz ve yarım çay bardağı suyu ilave ederek, pirinç suyunu çekene kadar pişirin.

  • 4

    Ocaktan aldıktan sonra ince kıyılmış maydanoz, karabiber ve nane ekleyerek karıştırın.

  • 5

    Asma yapraklarını kaynar suda 2–3 dakika haşlayıp süzün.

  • 6

    Geniş bir tabağa 3–4 yaprağı üst üste serin, ortasına bir enginar çanağını yerleştirin.

  • 7

    Enginarın içine harcın dörtte birini doldurun, ardından yapraklarla enginarı tamamen sarın.

  • 8

    Diğer enginarlar için de aynı işlemi tekrarlayın.

  • 9

    Tencerenin tabanına halka doğranmış 1 adet soğanı dizin. Üzerine dolmaları yerleştirin.

  • 10

    Üzeri için yarım limonun suyu, yarım çay bardağı zeytinyağı ve su tencereye ekleyin.

  • 11

    Kapağını kapatıp kısık ateşte yaklaşık 40–45 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.

