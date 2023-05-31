Kinoalı Enginar

Kısık ateşte suyunu çekene dek yaklaşık 15 dakika haşlayın ve geniş bir kaba aktarın. Pancarı önce pişirme kağıdı ile sonra alüminyum folyo ile kaplayıp önceden ısıtılmış 180 derece fırında (veya kabuklu olarak su dolu bir tencerede haşlayarak) pişirin.