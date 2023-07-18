Zeytinyağlı Pancar
Zeytinyağlı pancar ile sofranıza hem lezzet hem de sağlık katın
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kırmızı mercimeği yıkayıp tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ilave edip, biberiye, defne yaprağı ve tuz ekleyin. Ocağa oturtup mercimek yumuşayana kadar pişirin.
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2
Ocaktan alıp, içinden biberiye ve defne yaprağını çıkarın. Daha sonra soğumaya bırakın. Pancarı, varsa makineden geçirip spagetti formu verin. Makineniz yoksa incecik doğrayın. Zeytinyağı ve pancarı tavaya alıp 2 dakika soteleyin. Sonra geniş bir karıştırma kabına boşaltın.
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3
Aynı tavada ince kıyılmış lahana ve kabuğu ile birlikte küp doğranmış elmayı yağsız olarak soteleyin. Daha sonra pancarın üzerine ilave edin. Mercimeği de ekleyip harmanlayın ve servis tabağına alın. Sos için tüm malzemeyi çırpın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.
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