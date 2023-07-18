Zeytinyağlı Pancar

Aynı tavada ince kıyılmış lahana ve kabuğu ile birlikte küp doğranmış elmayı yağsız olarak soteleyin. Daha sonra pancarın üzerine ilave edin. Mercimeği de ekleyip harmanlayın ve servis tabağına alın. Sos için tüm malzemeyi çırpın. Salatanın üzerine gezdirip servis yapın.