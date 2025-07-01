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Ispanaklı Kereviz

Ispanaklı Kereviz
ORTA 30 DAKİKA

Ispanağın yeşili, kerevizin aromasıyla buluştu: Ispanaklı Kereviz, hafif ve sağlıklı sofralar için ideal bir sebze yemeği!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kerevizi yuvarlak dilimler olacak şekilde kesip temizleyin. Pişireceğiniz tencereye alın. Üzerine portakal suyu, zeytinyağ, toz şeker tuz ve su ilave edin. Kapağı kapalı olarak ve yumuşayana kadar pişirin.

  • 2

    Ispanaklı kısım kısım için temizlenmiş ıspanakları kaynar suyun içine atıp 2-3 dakika tutun. Ardından soğuk su ile şoklayın ve sıkarak suyunu süzün.

  • 3

    Bir tavada doğranmış soğan ve kapya biberi zeytinyağı ile soteleyin. Üzerine haşlanmış suyu süzülmüş ıspanağı ve baharatları ilave edin. 3-4 dakika hepsini birlikte soteleyin.

  • 4

    Pişen kerevizleri servis tabağına alın. Her birinin üzerine ıspanaklı harçtan paylaştırın. Üzerine kerevizin pişen suyundan gezdirip servis yapın.

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