Ispanaklı Kereviz
Ispanağın yeşili, kerevizin aromasıyla buluştu: Ispanaklı Kereviz, hafif ve sağlıklı sofralar için ideal bir sebze yemeği!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kerevizi yuvarlak dilimler olacak şekilde kesip temizleyin. Pişireceğiniz tencereye alın. Üzerine portakal suyu, zeytinyağ, toz şeker tuz ve su ilave edin. Kapağı kapalı olarak ve yumuşayana kadar pişirin.
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2
Ispanaklı kısım kısım için temizlenmiş ıspanakları kaynar suyun içine atıp 2-3 dakika tutun. Ardından soğuk su ile şoklayın ve sıkarak suyunu süzün.
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3
Bir tavada doğranmış soğan ve kapya biberi zeytinyağı ile soteleyin. Üzerine haşlanmış suyu süzülmüş ıspanağı ve baharatları ilave edin. 3-4 dakika hepsini birlikte soteleyin.
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4
Pişen kerevizleri servis tabağına alın. Her birinin üzerine ıspanaklı harçtan paylaştırın. Üzerine kerevizin pişen suyundan gezdirip servis yapın.
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