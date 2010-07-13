Zeytinyağlı Biber Dolması
Zeytinyağlı biber dolması, sofralarınıza lezzet katacak bir zeytinyağlı tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Zeytinyağı, küp doğranmış soğan ve fıstığı tencereye alıp, pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerine pirinci ekleyip, 1-2 dakika daha kavurun. Yarım bardak su, kuş üzümü, tuz ve toz şekeri ilave edip, pirinçler suyunu çekene kadar pişirin.
-
2
Tencereyi ateşten alıp, kıyılmış maydanoz, nane, dereotu, bal, limon suyu ve baharatları katıp karıştırın. Bu karışımı biberlere doldurun. Biberlerin altına küçük birer delik açın ve tencereye dizin. Üzerlerine yağı gezdirip, tencereye biraz su koyarak ağır ateşte pişirin. Soğutarak servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- İnci Bak’tan kabak ve patlıcanla ezber bozan tarifler
- Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
- Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...ABONE OL