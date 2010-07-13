Tarif Ara
Giriş Yap Üye ol
Öğünler Zeytinyağlılar Zeytinyağlı biber dolması

Zeytinyağlı Biber Dolması

Zeytinyağlı Biber Dolması
ORTA

Zeytinyağlı biber dolması, sofralarınıza lezzet katacak bir zeytinyağlı tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • İnci Bak’tan kabak ve patlıcanla ezber bozan tarifler
  • Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
  • Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Zeytinyağlı Taze Fasulye
KOLAY 40 DAKİKA

Zeytinyağlı Taze Fasulye

Kabak Çiçeği Dolması
ORTA

Kabak Çiçeği Dolması

Enginar Sarması

Enginar Sarması

Kabak Dolması
KOLAY 30 DAKİKA

Kabak Dolması