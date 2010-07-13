Zeytinyağlı Biber Dolması

Zeytinyağı, küp doğranmış soğan ve fıstığı tencereye alıp, pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerine pirinci ekleyip, 1-2 dakika daha kavurun. Yarım bardak su, kuş üzümü, tuz ve toz şekeri ilave edip, pirinçler suyunu çekene kadar pişirin.