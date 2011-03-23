Zeytinyağlı Enginar Dolması

Soğanlar suyu çekinceye kadar pişirip ocağı kapatın. Tencereye yıkanıp süzülmüş pirinç, ince kıyılmış nane, 1 çay bardağı zeytinyağı ve tuz ilave edip karıştırın. Enginarları temizleyip, kararmalarını önlemek için, her taraflarını ikiye böldüğünüz limonla ovun.