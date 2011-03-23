Tarif Ara
Öğünler Zeytinyağlılar Zeytinyağlı enginar dolması

Zeytinyağlı Enginar Dolması

Zeytinyağlı Enginar Dolması
ORTA

Hem sağlıklı hem lezzetli zeytinyağlı enginar dolması tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Soğanları yarım ay şeklinde doğrayıp bir tencereye alın. Üzerine 1 çay bardağı su ekleyin.
  • 2
    Soğanlar suyu çekinceye kadar pişirip ocağı kapatın. Tencereye yıkanıp süzülmüş pirinç, ince kıyılmış nane, 1 çay bardağı zeytinyağı ve tuz ilave edip karıştırın. Enginarları temizleyip, kararmalarını önlemek için, her taraflarını ikiye böldüğünüz limonla ovun.
  • 3
    4 enginarı tencereye alıp üzerine pirinçli harçtan koyun. Kalan enginarları üzerlerine kapatıp bastırın. Limon suyu ve kalan zeytinyağını tencerenin üzerine gezdirin.
  • 4
    Kesme şeker ekleyip, tuz serpin. Kalan suyu ilave edip tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte enginarlar yumuşayana kadar pişirin. Ilık ya da soğuk olarak servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • İnci Bak’tan kabak ve patlıcanla ezber bozan tarifler
  • Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
  • Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Vişneli Yaprak Sarma
ORTA

Vişneli Yaprak Sarma

Enginar Sarması

Enginar Sarması

Koruk Ekşili Börülce
KOLAY 30 DAKİKA

Koruk Ekşili Börülce

Kabak Graten
KOLAY 20 DAKİKA

Kabak Graten