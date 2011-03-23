Zeytinyağlı Enginar Dolması
Hem sağlıklı hem lezzetli zeytinyağlı enginar dolması tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Soğanları yarım ay şeklinde doğrayıp bir tencereye alın. Üzerine 1 çay bardağı su ekleyin.
-
2
Soğanlar suyu çekinceye kadar pişirip ocağı kapatın. Tencereye yıkanıp süzülmüş pirinç, ince kıyılmış nane, 1 çay bardağı zeytinyağı ve tuz ilave edip karıştırın. Enginarları temizleyip, kararmalarını önlemek için, her taraflarını ikiye böldüğünüz limonla ovun.
-
3
4 enginarı tencereye alıp üzerine pirinçli harçtan koyun. Kalan enginarları üzerlerine kapatıp bastırın. Limon suyu ve kalan zeytinyağını tencerenin üzerine gezdirin.
-
4
Kesme şeker ekleyip, tuz serpin. Kalan suyu ilave edip tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte enginarlar yumuşayana kadar pişirin. Ilık ya da soğuk olarak servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- İnci Bak’tan kabak ve patlıcanla ezber bozan tarifler
- Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
- Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...ABONE OL