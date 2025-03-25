Zeytinyağlı Portakallı Rezene
Malzemeler
Yapılışı
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1
Rezenenin kabuğunu soyun. Büyük küpler halinde kesin. Derin bir kabın içine limon suyunu koyun. Doğradığınız alabaşı içine aktarın. Üzerini geçecek kadar su ilave edin.
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2
Derin bir tencereyi orta ateşli ocağın üzerine koyun. Tencere ısınınca yarım çay bardağı zeytinyağını ekleyin. Üzerine sırasıyla 1'er dakika arayla soyulmuş arpacık soğanı, halka dilimlenmiş havuç ve suyunu süzdüğünüz rezeneyi aktarın. Sık sık karıştırarak kavurun.
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3
Portakal suyu ve sıcak suyu sebzelerin üzerine ilave edin. Kuş üzümünü serpiştirin. Tuzu ekleyin. Yüksek ateşte pişirmeye başlayın. Kaynadıktan sonra kısık ateşte yumuşayana kadar pişirmeye devam edin. 20-25 dakika sonra ocaktan alın.
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4
Kalan yarım çay bardağı zeytinyağını üzerine gezdirin. Tencerenin kapağını kapatın ve ocaktan alın.
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5
Üzerine kıyılmış dereotu serpin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.
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