Zeytinyağlı Zahter

KOLAY 15 DAKİKA

Akdeniz'in en özel lezzetlerinden biri! Zahterin keskin ve aromatik tadı, zeytinyağının pürüzsüz dokusuyla birleşiyor. Zeytinyağlı Zahter, sofranıza farklı bir meze deneyimi sunar.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Zahteri iyice yıkayın. Kaynar suda 3-4 dakika haşlayın. Ardından soğuk sudan geçirip süzgece alın. İyice süzdürdükten sonra temiz bir mutfak bezinin üzerine serip fazla suyunu alın.

  • 2

    Zahteri derin bir kaba alın. Üzerine zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu, ince kıyılmış sarımsak, sumak ve tuzu ilave edin.

  • 3

    Tüm malzemeleri iyice harmanlayın. Kapağını kapatıp en az 6 saat, tercihen bir gece buzdolabında bekletin.

  • 4

    Servisten önce karıştırın. Oda sıcaklığında zeytinyağı gezdirerek servis yapın.

