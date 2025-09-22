Zeytinyağlı Zahter
Akdeniz'in en özel lezzetlerinden biri! Zahterin keskin ve aromatik tadı, zeytinyağının pürüzsüz dokusuyla birleşiyor. Zeytinyağlı Zahter, sofranıza farklı bir meze deneyimi sunar.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Zahteri iyice yıkayın. Kaynar suda 3-4 dakika haşlayın. Ardından soğuk sudan geçirip süzgece alın. İyice süzdürdükten sonra temiz bir mutfak bezinin üzerine serip fazla suyunu alın.
-
2
Zahteri derin bir kaba alın. Üzerine zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu, ince kıyılmış sarımsak, sumak ve tuzu ilave edin.
-
3
Tüm malzemeleri iyice harmanlayın. Kapağını kapatıp en az 6 saat, tercihen bir gece buzdolabında bekletin.
-
4
Servisten önce karıştırın. Oda sıcaklığında zeytinyağı gezdirerek servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Bağ Bozumu Sofrası
- Bağışıklık Dostu Mevsim Menüleri
- Konuk Şef Can Aras'la Sofraya Özel
ve Daha Fazlası ...ABONE OL