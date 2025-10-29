Nar Taneli Girit Ezmesi
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Ezine peynirini bir çatal yardımıyla derin bir kapta ezin.
-
2
Üzerine tuzsuz lor peynirini, ezilmiş sarımsağı ve 4 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyin.
-
3
Tüm malzemeyi, pürüzsüz ama hafif pütürlü bir doku alana kadar çatalın tersiyle ezerek karıştırın. (Daha pürüzsüz bir kıvam isterseniz el blender'i kullanabilirsiniz.)
-
4
Hazırladığınız mezeyi şık bir servis tabağına yayın.
-
5
Servisten hemen önce üzerine cömertçe nar tanelerini serpin.
-
6
Birkaç taze nane yaprağı ile süsleyin ve üzerine son bir kez sızma zeytinyağı gezdirerek servis yapın.
