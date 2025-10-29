Tarif Ara
Öğünler Meze Nar taneli girit ezmesi

Nar Taneli Girit Ezmesi

Nar Taneli Girit Ezmesi
KOLAY 15 DAKİKA

Pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz nar taneli girit ezmesi tarifimiz.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Ezine peynirini bir çatal yardımıyla derin bir kapta ezin.

  • 2

    Üzerine tuzsuz lor peynirini, ezilmiş sarımsağı ve 4 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyin.

  • 3

    Tüm malzemeyi, pürüzsüz ama hafif pütürlü bir doku alana kadar çatalın tersiyle ezerek karıştırın. (Daha pürüzsüz bir kıvam isterseniz el blender'i kullanabilirsiniz.)

  • 4

    Hazırladığınız mezeyi şık bir servis tabağına yayın.

  • 5

    Servisten hemen önce üzerine cömertçe nar tanelerini serpin.

  • 6

    Birkaç taze nane yaprağı ile süsleyin ve üzerine son bir kez sızma zeytinyağı gezdirerek servis yapın.

