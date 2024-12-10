Bal Kabaklı Humus

Üzeri için bal kabağını küçük küpler şeklinde kesin. Bal kabağı ve zeytinyağını bir tavaya alıp soteleyin. Kızaran bal kabağına kalan malzemeleri ekleyin ve 2-3 dakika soteleyin. Sürenin sonunda ocaktan alın. Servis tabağına önce humusu yerleştirin. Üzerine sotelenmiş bal kabağını koyun. Kavrulmuş kabak çekirdeği serpip servis yapın.