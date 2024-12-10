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Öğünler Meze Bal kabaklı humus

Bal Kabaklı Humus

Bal Kabaklı Humus

Bal kabaklı humus, alışık olduğunuz humus tatlarının dışına çıkacak yenilikçi bir humus tarifi

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Humus için iri küpler halinde kestiğiniz bal kabağını 2 yemek kaşığı zeytinyağında soteleyin. Ocaktan alıp üzerine kalan malzemeyi ekleyin ve blender'de pürüzsüz olana kadar çekin.

  • 2

    Üzeri için bal kabağını küçük küpler şeklinde kesin. Bal kabağı ve zeytinyağını bir tavaya alıp soteleyin. Kızaran bal kabağına kalan malzemeleri ekleyin ve 2-3 dakika soteleyin. Sürenin sonunda ocaktan alın. Servis tabağına önce humusu yerleştirin. Üzerine sotelenmiş bal kabağını koyun. Kavrulmuş kabak çekirdeği serpip servis yapın.

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