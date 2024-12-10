Bal Kabaklı Humus
Bal kabaklı humus, alışık olduğunuz humus tatlarının dışına çıkacak yenilikçi bir humus tarifi
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Humus için iri küpler halinde kestiğiniz bal kabağını 2 yemek kaşığı zeytinyağında soteleyin. Ocaktan alıp üzerine kalan malzemeyi ekleyin ve blender'de pürüzsüz olana kadar çekin.
-
2
Üzeri için bal kabağını küçük küpler şeklinde kesin. Bal kabağı ve zeytinyağını bir tavaya alıp soteleyin. Kızaran bal kabağına kalan malzemeleri ekleyin ve 2-3 dakika soteleyin. Sürenin sonunda ocaktan alın. Servis tabağına önce humusu yerleştirin. Üzerine sotelenmiş bal kabağını koyun. Kavrulmuş kabak çekirdeği serpip servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Muz ile Işıldayan Tarifler
- Yeni Yılın İlk Kahvaltı Tabakları
- Muhteşem Ana Yemekler
ve Daha Fazlası ...ABONE OL