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Öğünler Meze Kış sebzeleriyle karışık kızartma

Kış Sebzeleriyle Karışık Kızartma

Kış Sebzeleriyle Karışık Kızartma
ORTA 30 DAKİKA

Pratik hazırlanışı ve lezzetli tarifiyle kış sebzeleriyle karışık kızartma...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Bal kabağını, pancarı, kerevizi ve mor soğanın kabuklarını soyun. Sebzeleri iri küpler halinde doğrayın. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirin.
  • 2
    Üzerlerine zeytinyağı gezdirin. Tuz serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin.
  • 3
    Süzme yoğurdu bir kaba alın. Sarımsakları rendeleyin ve yoğurdun içine ekleyip çırpın. Yoğurdu servis tabağına yayın. Üzerine pişen sıcak sebzeleri yayın. Ceviz, kıyılmış maydanoz ve narla süsleyip servis yapın.

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