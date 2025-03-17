Kış Sebzeleriyle Karışık Kızartma
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bal kabağını, pancarı, kerevizi ve mor soğanın kabuklarını soyun. Sebzeleri iri küpler halinde doğrayın. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirin.
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2
Üzerlerine zeytinyağı gezdirin. Tuz serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin.
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3
Süzme yoğurdu bir kaba alın. Sarımsakları rendeleyin ve yoğurdun içine ekleyip çırpın. Yoğurdu servis tabağına yayın. Üzerine pişen sıcak sebzeleri yayın. Ceviz, kıyılmış maydanoz ve narla süsleyip servis yapın.
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