Roma Usulü Kızarmış Enginar
İtalyan mutfağından çıtır bir lezzet: Roma Usulü Kızarmış Enginar, sade ama etkileyici bir meze alternatifi!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Enginarın önce sapını 3 cm bırakacak şekilde kesin sonra da başını boydan ikiye kesin. Ortasındaki tüylü kısımları temizleyin. 1 yemek kaşığı zeytinyağı, limon ve tuz ile iç yüzeylerini ovalayın.
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2
Tavaya kalan zeytinyağını koyup ısıtın. Enginarları iç kısımları yüzeye gelecek şekilde tavaya yerleştirin. Bir pişirme kağıdını elinizle buruşturup enginarların üzerine kubbeli bir kapak yapın. 15 dakika kısık ateşte pişirin.
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3
Ocaktan alıp yapraklarını aralayın. Panko, tuz ve karabiber veya istediğiniz baharatları serpiştirip tekrar tavaya alın. 15 dakika daha aynı şekilde pişirin.
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4
Kızarmış enginarları servis tabağına alın. Süzme yoğurt veya istediğiniz bir dip sosla birlikte servis yapın.
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