Kekik Pestolu Hodan ve Bakla Fava
Kekik pestolu hodan ve bakla fava tarifiyle Ege'nin taptaze lezzetlerini sofralarınıza taşıyın!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Hodan için soğanı jülyen doğrayın. Toz şeker, tuz ve zeytinyağı ile karamelize olana kadar kavurun.
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2
Hodanları çiçeklerinden ayıklayın ve köklerini iyice yıkayın. Köklerini temizlemek için sebze soyacağı kullanabilirsiniz. Ayıkladığınız hodanları sirkeli suda bekletin. Portakal ve limonun suyunu sıkın. Karamelize edilmiş soğana hodanı ekleyin. Sıkılmış portakal ve limon suyunu katıp, tuzunu ayarlayın. Düşük ısıda kökler yumuşayana kadar pişirin. Piştikten sonra üzerine kalan zeytinyağını gezdirin. 10-15 dakika demlenmeye bırakın. Sürenin sonunda servis yapın.
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3
Kekik pesto için fındıkları dişe gelecek şekilde hafifçe ezin. Kekik, sarımsak ve zeytinyağını blender'de çekin. Blender'den alıp üzerine rendelenmiş peyniri, dişe gelecek şekilde ezilmiş fındığı ekleyin. Tadına bakarak tuz ve karabiberini ayarlayın.
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4
Bakla ezmesi için baklayı sıcak su ile yıkayın ve tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ile ilave edip haşlayın. Suyu iyice çektikten sonra ocaktan alın. Bakla, ayıklanmış kekik yaprakları, taze soğan, limon suyu ve zeytinyağı ile pürüzsüz olana kadar çekin. Tuzunu ayarlayıp yeniden çekin.
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5
Hodanları kekik pestoya bulayın. Bakla fava ile birlikte servis yapın.
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