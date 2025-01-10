Kekik Pestolu Hodan ve Bakla Fava

Bakla ezmesi için baklayı sıcak su ile yıkayın ve tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ile ilave edip haşlayın. Suyu iyice çektikten sonra ocaktan alın. Bakla, ayıklanmış kekik yaprakları, taze soğan, limon suyu ve zeytinyağı ile pürüzsüz olana kadar çekin. Tuzunu ayarlayıp yeniden çekin.