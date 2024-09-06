Bademli Börülce
Akşam yemeklerinize çok yakışacak meze bademli börülce şık ve lezzetli tarifiyle sizlerle
Malzemeler
Yapılışı
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1
Börülceleri yıkayıp kurulayın ve uç kısımlarını temizleyin. Buharda yumuşayana kadar haşlayın. Bir tavada zeytinyağını ısıtın. Bademi ekleyip altın rengi alana kadar kavurun. Kıyılmış sarımsakları ekleyin ve sarımsaklar hafifçe renk alana kadar kavurmaya devam edin. Tavaya börülceleri ilave edin ve iyice karıştırın. Tuz, karabiber ve kırmızıbiberi katın.
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2
Börülceler tamamen ısınana ve tüm malzemeler birbirine iyice karışana kadar pişirin. Limon kabuğu rendesini ekleyin ve karıştırın. Hardal ve limyon suyunu ekleyip harmanlayın. Soğuk olarak servis yapın.
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