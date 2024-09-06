Bademli Börülce

Börülceleri yıkayıp kurulayın ve uç kısımlarını temizleyin. Buharda yumuşayana kadar haşlayın. Bir tavada zeytinyağını ısıtın. Bademi ekleyip altın rengi alana kadar kavurun. Kıyılmış sarımsakları ekleyin ve sarımsaklar hafifçe renk alana kadar kavurmaya devam edin. Tavaya börülceleri ilave edin ve iyice karıştırın. Tuz, karabiber ve kırmızıbiberi katın.