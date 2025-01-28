Bezelyeli Sebze Topları
Farklı sebzelerle harmanlanarak hem çocuklar hem de yetişkinler için ideal atıştırmalık olan bu toplar, hem pratik hem de doyurucu.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Patatesleri iyice yıkayın, birkaç parçaya bölün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-40 dakika yumuşayınca kadar pişirin. Kabuklarını soyun. Bezelyeyi tencereye alıp üzerine beş parmak geçecek kadar su ilave edin. 10 dakika haşlayıp suyunu süzün ve süzdüğünüz suyu kenara alın.
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2
Un dışında kalan tüm malzemeyi geniş bir kapta bezelyeler hafif taneli kalacak şekilde ezin. Azar azar unu ekleyin. Elinize yapışmayan bir kıvam elde edin. Orta boyda dilediğiniz şekilde köfteler yapın. Unlanmış tepsiye dizin. Bezelyeyi haşladığınız suyu orta boy bir tencereye alıp kaynatın. Köfteleri suya atıp 2 dakika haşlayın. Daha sonra kağıt havlu üzerine çıkarın. Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın. Köfteleri tavaya alıp hafif kızartın. Servis tabağına alıp dilediğiniz şekilde süsleyin ve ev yapımı domates sos ile birlikte servis yapın.
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3
DOMATES SOS
2 su bardağı rendelenmiş domates, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber ve 2 yemek kaşığı taze kekiği sos tenceresine alın. 10-15 dakika pişirin ve sosunuz hazır.
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