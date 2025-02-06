Sarımsak Taratorlu Sardalya Kuşu
Lezzetin Zirvesinde: Sarımsak Taratorlu Sardalya Kuşu Tarifi! Denizden gelen taptaze sardalyaların, enfes sarımsak tarator sosuyla buluştuğu bu pratik tarif, sofralarınıza sağlıklı ve unutulmaz bir lezzet deneyimi getiriyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Sardalyaları ayıklayıp kılçıklarını çıkarın ve yaprak şeklinde açın. iki sardalyayı iç tarafları birbirine bakacak şekilde yapıştırıp kenara alın. Tüm balık bitene dek aynı işleme devam edin.
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2
Sardalyaları bulamak için tüm malzemeyi karıştırın. Hazırladığınız sardalya kuşlarını bu karışıma bulayın ve fazlasını silkeleyip bol yağda kızartın.
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3
Sarımsak tarator için ayıklanmış sarımsakları küçük küp doğrayıp robota alın. Üzerine ekmek içi, zeytinyağı, sirke ve tuzla ekleyip sos kıvamına gelene kadar çekin.
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4
Hazırladığınız sosun yarısına nane yapraklarını ekleyip tekrar robotta çekin. Sade ve naneli tarator sosu ayrı kaplara alın. Sardalya kuşuyla birlikte servis yapın.
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