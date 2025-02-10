Uzak Doğu Usulü Acılı Karnabahar

Aynı tavanın içine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edin. Küçük doğranmış acı kuru kırmızıbiber, ayıklanmış yer fıstığı, ayıklanmış bütün sarımsağı ve zencefili ilave edin. Birkaç kez karıştırdıktan sonra karnabaharı tekrar tavanın içine aktarın. Nişastalı karışımı da tavanın içine ilave edin. İyice kıtırlaşınca ocaktan alın.