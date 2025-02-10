Uzak Doğu Usulü Acılı Karnabahar
Uzak Doğu Usulü Acılı Karnabahar Tarifi: Sağlıklı karnabaharın mükemmel tadı! Lezzetli ve kolay hazırlanabilen bu tarifi keşfedin, sofralarınıza egzotik tatlar katın.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bir kasede soya sosu, sirke, şeker, nişasta ve suyu çırpın.
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2
Geniş bir tavayı orta ateşte ısıtın. 2 yemek kaşığı zeytinyağı, çiçeklerine ayrılmış karnabahar ve tuz ekleyin. 1-2 dakika karıştırarak kavurun. Üzerine
yarım çay bardağı su ekleyin. Tavanın üzerini kapak ile kapatıp 5 dakika pişirin.
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3
Karnabaharı tavanın içinden bir tabağa aktarıp kenarda bekletin.
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4
Aynı tavanın içine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edin. Küçük doğranmış acı kuru kırmızıbiber, ayıklanmış yer fıstığı, ayıklanmış bütün sarımsağı ve zencefili ilave edin. Birkaç kez karıştırdıktan sonra karnabaharı tekrar tavanın içine aktarın. Nişastalı karışımı da tavanın içine ilave edin. İyice kıtırlaşınca ocaktan alın.
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5
Kıyılmış taze soğan, maydanoz ve susamı ilave edin. Karıştırıp ılık olarak servis yapın.
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