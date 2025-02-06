Kalamar Dolması
Kalamar Dolması Tarifi: Deniz Ürünleri Tutkunlarına Özel Lezzet! Taptaze kalamarların özenle hazırlanan iç harcıyla buluştuğu bu pratik tarif, sofralarınıza denizin eşsiz aromasını getiriyor. Adım adım açıklamalı tarifiyle, misafirlerinizi büyüleyecek şık ve lezzet dolu bir sunum sizi bekliyor!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Temizlenmiş kalamarları karbonat, tuz ve şeker ile 15 dakika ovun. Daha sonra yıkayıp suyunu süzün.
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2
Kalamarların üzerine bir şişe maden suyu döküp üzerini kapatıp en az 6 saat bekletin.
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3
Harç için yarım çay bardağı pirinci önceden pişirin. Pişmiş ve soğumuş pirincin içine ince kıyım yeşillikleri ekleyin. Baharatları katın. Limon kabuğu, zeytinyağı ve nar ekşisini de ekledikten sonra güzelce karıştırın.
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4
Kalamarları bu iç harç ile ağız kısmında bir parmak boşluk olacak şekilde doldurun. Bir çöp şiş yardımıyla ağzını kapatıp tencereye dizin. Kalamarların bacaklarını da yine tencereye ekleyin.
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5
Sos için yemeğin üzerine domates, sarımsak, defne yaprağı, kekik ve zeytinyağını ekleyerek kısık ateşte kapağı kapalı şekilde 50 dakika pişirin.
Eğer sosu çekerse azar azar sıcak su ekleyebilirsiniz. İyice sosunu çekip yumuşadıktan sonra artık servis için hazır.
*Üzerine ince kıyım yeşilliklerle birlikte tabağa alıp servis yapın.
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